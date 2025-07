Guardiola vê ‘níveis próximos’ entre continentes após derrota para o Al-Hilal

Após a eliminação do Manchester City no Mundial de Clubes para o Al-Hilal, Pep Guardiola admitiu que o nível do futebol praticado entre os continentes está próximo. O time inglês perdeu para os sauditas por 4 a 3 na prorrogação após um jogaço e se despediu da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na zona mista após a partida, o treinador espanhol lamentou a derrota e avaliou a partida contra o time comandado por Inzaghi.

— Foi uma experiência singular, eu diria. Nós lutamos muito, tivemos muitas oportunidades, e isso custou um pouco controlar, controlar nossas passes, as nossas transições. Agora, sabemos que o time oposto ao adversário era de grande qualidade, mas, é claro, estou triste por ir embora, porque nós nos dedicamos muito, em todas as situações possíveis, nos corners, mas, enfim, acontece — disse Guardiola à Globo.

continua após a publicidade

Ao ser perguntado sobre o nível do Al-Hilal e se ficou surpreso com o nível do futebol apresentado pela equipe não europeia, o treinador foi claro:

— Na verdade, não. Eles defenderam muito bem, se defenderam muito atrás, sempre juntos, coesos, e atacavam muito bem. Nós perdemos algumas ocasiões também, algumas oportunidades, e, enfim, nós nos esforçamos muito, mas ficamos bem em todas as fases, em todos os jogos, mas, infelizmente, é isso, não conseguimos — analisou.

continua após a publicidade

O técnico ainda foi perguntado sobre a diferença de nível entre os continentes, e afirmou que não enxerga um desnível muito grande ao redor do mundo.

— Ah, sim, sempre foi, eu acho que sempre foi próximo. Os jogadores, claro, por conta da liga, ganharam muito, mas eu acho que sempre foram níveis próximos — concluiu Guardiola.

Como foi o jogo entre Manchester City e Al-Hilal?

Em um jogaço emocionante, o Al-Hilal venceu o manchester City por 4 a 3 na prorrogação com brilho de brasileiros e eliminou o time de Guardiola nas oitavas de final do Mundial. O jogo foi realizado nesta segunda-feira (30), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), e teve gols de Marcos Leonardo (2x), Malcom e Koulibali para o Al-Hilal. Pelo Manchester City, Bernardo Silva, Haaland e Foden marcaram.

Malcom comemora gol do Al-Hilal contra o Manchester City (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Com a classificação, o Al-Hilal enfrenta o Fluminense, que eliminou a Inter de Milão, nas quartas de final da competição em busca de uma vaga na semifinal.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.