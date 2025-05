O Al Ahly está no grupo A do Mundial de Clubes junto ao Palmeiras, Porto e Inter Miami. Em entrevista à Fifa, o atacante do time egípcio El Shahat falou sobre a expectativa de enfrentar Lionel Messi e da empolgação para a disputa da competição.

Confronto contra o Inter Miami de Lionel Messi

— Sem dúvidas, enfrentar o Inter Miami, com Lionel Messi, o maior jogador do mundo, sem falar em outras estrelas, na partida de abertura é algo enorme. Será um jogo difícil para as duas equipes. As previsões costumam favorecer o time da casa, que joga na frente dos seus torcedores. Então, é uma partida complicada. Mas nós, do Al Ahly, não conhecemos a palavra “impossível”. Sempre jogamos para vencer, essa é a nossa filosofia — disse.

— Estamos confiantes de que nossos torcedores comparecerão em peso, como de costume, para nos apoiar. Espero que possamos corresponder às expectativas e sair com a vitória. Isso daria um gás para as partidas seguintes. Realmente, é um evento de grande importância — completou o atacante.

Empolgação para o Mundial

— Não dá para descrever o quanto estou empolgado com esse torneio. Por ser a primeira edição, tudo fica mais especial e histórico. Estar no meio de tantas estrelas é uma motivação extra. Espero que tenhamos sucesso: eu, meus companheiros e nosso clube. Vamos jogar com tudo para deixar nossa marca — disse El Shahat.

Retrospecto do Al Ahly contra brasileiros

6 Jogos🏟️

0 Vitórias✅

1 Empate🟰

5 Derrotas❌

O time egípcio enfrentou Palmeiras (2x), Fluminense, Internacional, Flamengo e Corinthians, todos os jogos foram pelo Mundial de Clubes. A única vez que o Al Ahly superou um time brasileiro em jogos oficiais foi em 2020, quando o time bateu o Palmeiras nos pênaltis e ficou com o 3° lugar do Mundial.