O Al Ahly, adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes 2025, confirmou a contratação de Mahmoud Trezeguet, ex-Aston Villa e destaque da seleção do Egito. Revelado pelo próprio clube egípcio, o atacante retorna ao time que o lançou ao futebol profissional para disputar a primeira edição do Mundial em novo formato, que será realizado nos Estados Unidos.

Trezeguet, de 29 anos, estava no Trabzonspor, da Turquia, e tem um currículo internacional expressivo. Após sair do Al Ahly em 2015, defendeu o Anderlecht (Bélgica), Mouscron (Bélgica), Kasimpasa (Turquia), Aston Villa (Inglaterra), Basaksehir (Turquia), Trabzonspor (Turquia) e, por último, o Al-Rayyan, do Catar.

Ao longo de sua carreira, soma 391 jogos, com 87 gols marcados e 38 assistências. Pela seleção egípcia, são 82 partidas e 22 gols, sendo peça frequente nas últimas campanhas da equipe nacional.

Nas redes sociais, o retorno de Trezeguet foi celebrado com entusiasmo. O clube postou: “O menino de ouro está de volta!”, reforçando a ligação afetiva entre o jogador e a torcida.

Além de Trezeguet, o Al Ahly anunciou outros três reforços para a temporada:

Mohamed Ali Ben Romdhane, meia tunisiano ex-Ferencvárosi (Bulgária);

Mohamed Seha, goleiro do El Mokawloon (Egito);

Hamdy Fathy, volante que estava no Al-Wakrah SC (Catar) e também defende a seleção do Egito.

O clube egípcio está no Grupo A do Mundial de Clubes ao lado de Palmeiras, Inter Miami e Porto. A estreia será contra o time norte-americano de Lionel Messi, em jogo que abrirá oficialmente a competição no dia 14 de junho às 21h (de Brasília).