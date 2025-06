A poucos dias da estreia do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA, a entidade máxima do futebol foi forçada a reduzir drasticamente os preços dos ingressos para a partida de abertura entre o Inter Miami, de Lionel Messi, e o Al-Ahly, do Egito. O jogo está marcado para o próximo sábado, 14 de junho, às 21h (em Brasília), no Hard Rock Stadium, Flórida.

Segundo o The Athletic, dezenas de milhares de ingressos ainda não foram vendidos, acendendo um alerta sobre a possibilidade de um estádio com grandes espaços vazios — mesmo com a presença do astro argentino. O Hard Rock Stadium tem capacidade para mais de 65 mil pessoas, e há relatos de que menos de 20 mil ingressos haviam sido vendidos até recentemente, embora a FIFA conteste esse número e afirme que a demanda é “bem maior”, sem divulgar dados concretos.

Para tentar reverter o cenário, a FIFA vem apostando em uma ofensiva publicitária e na queda de preços via modelo dinâmico, em que os valores variam conforme a procura. O ingresso mais barato para o jogo de Messi e companhia, que custava US$ 349 após o sorteio em dezembro, agora aparece por apenas US$ 55 no portal oficial de vendas oficial— menos da metade do preço praticado em maio.

Estreia abaixo das expectativas

A FIFA apostava que a presença de Messi e o fato de o jogo acontecer no “mercado local” do Inter Miami ajudariam a impulsionar as vendas. Mas analistas questionam a decisão de sediar a partida em um estádio maior e fora do ambiente habitual do time, o Chase Stadium, onde os torcedores estão acostumados a pagar valores mais baixos.

Real Madrid e Boca Juniors dominam a demanda

Enquanto o jogo de abertura luta para preencher cadeiras, outras partidas do torneio estão tendo forte apelo popular. Ainda segundo jornal, o Real Madrid, recém-confirmado com o técnico Xabi Alonso e o reforço Trent Alexander-Arnold, lidera em vendas. Os ingressos para seus jogos contra Pachuca, Al Hilal e RB Salzburg estão entre os mais caros, com preços partindo de US$ 132, podendo chegar a US$ 310.

O clássico sul-americano entre Boca Juniors e Bayern de Munique também registra alta demanda, alavancado pela grande comunidade argentina em Miami — os ingressos mais baratos para esse confronto estão a partir de US$ 136.

Prêmio milionário em jogo

A edição inaugural do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA reúne 32 equipes e distribui uma premiação total de US$ 1 bilhão, com o campeão podendo faturar até US$ 125 milhões. A entidade mantém expectativas otimistas de que a empolgação aumente ao longo da competição — e que os estádios lotem nos jogos decisivos.

Ainda assim, o desafio de engajar o público norte-americano com um torneio de clubes globais e preços altos é real. E, mesmo com Messi em campo, a FIFA terá que mostrar criatividade e flexibilidade para evitar que a estreia do torneio seja marcada por arquibancadas vazias.