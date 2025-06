O Inter Miami, equipe de Lionel Messi, está em busca de reforços para disputar o Mundial de Clubes da FIFA 2025. A competição terá início no dia 14 de junho, e uma janela especial de transferências inédita foi aberta no último domingo (1) pela FIFA para que os clubes participantes conseguissem se reforçar antes do início da competição. Os clubes que quiserem utilizar o período para contratar precisam concluir as aquisições até o dia 10 de junho, data de fechamento do período de transferências.

Lionel Messi no jogo entre Philadelphia Union e Inter Miami (Foto: Scott Taetsch / Getty Images / North America / Getty Images via AFP)

Apesar de contar com medalhões como Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets, o clube norte-americano tem optado por um equilíbrio no elenco e apostado também em jogadores jovens. Entre os nomes contratados no começo de 2025 estão Tadeo Allende, de 26 anos, emprestado pelo Celta de Vigo (Espanha), Telasco Segóvia, ex-Casa Pia (Portugal), e Baltasar Rodríguez, jovem promessa do Racing (Argentina).

O técnico Javier Mascherano, ex-companheiro de Messi na seleção argentina, comanda o time nesta preparação para o torneio internacional. A expectativa é de montar um elenco competitivo, capaz de avançar além da fase de grupos.

Em dezembro de 2024, o presidente do Inter Miami, Jorge Más, já havia deixado claro que o clube buscaria reforços:

— A meta inicial é sair dos grupos e competir. Para isso, vamos reforçar o elenco e chegar na melhor forma possível. Abrir esse torneio em Miami, sendo presidente do clube e nascido na cidade, representa muito. Nós nos tornamos referência no futebol da América do Norte com Lionel e esse clube — declarou.

Defesa é um ponto de atenção

Um dos setores mais vulneráveis do Inter Miami na atual temporada tem sido o sistema defensivo. A equipe disputou 24 partidas e sofreu 35 gols, com média de 1,43 gols sofridos por jogo. Mesmo com as contratações dos zagueiros Maximiliano Falcón e Gonzalo Luján no começo do ano, o desempenho defensivo segue instável.

Recentemente, o zagueiro Nahuel Ferraresi, do São Paulo e da seleção da Venezuela, revelou em entrevista ao programa Resenha ESPN que recusou uma proposta do Inter Miami no começo do ano. A tentativa reforça a busca do clube por nomes mais experientes para o setor defensivo, que ainda carece de um líder consolidado.

Jogador da Seleção Uruguaia na mira

No setor ofensivo, o principal nome especulado para reforçar o clube é Brian Rodríguez, atacante do Club América (México) e da seleção uruguaia. O jogador está na mira de clubes brasileiros e europeus, mas confirmou em entrevista que há interesse concreto do Inter Miami.

— O interesse do Inter Miami é real. Já se fala sobre isso há algumas semanas. Conversei com o Luis Suárez sobre o clube, e foi uma honra falar com ele — disse o jogador.

Reforço confirmado: Yarbrough no gol

Até o momento, o único reforço oficialmente confirmado para o Mundial de Clubes é o goleiro William Yarbrough, ex-León, do México.

Com a abertura da janela de transferências e a proximidade da estreia contra o Al Ahly, do Egito, no dia 14 de junho, o Inter Miami segue ativo no mercado para fechar o elenco ideal ao lado de Messi e seus companheiros experientes.