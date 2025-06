Palmeiras define data de divulgação da nova camisa III para o Mundial

O Palmeiras apresentará a nova camisa III em um evento de lançamento realizado em parceria com a Puma, fornecedora de materiais esportivos, na próxima terça-feira (10). O uniforme, que substituirá o modelo dourado atual, será utilizado em ao menos um dos confrontos da equipe na fase de grupos do Mundial de Clubes.

Como mudança de Leila foi fundamental para Abel negar Al Hilal e seguir no Palmeiras

Além do evento de apresentação, um ônibus do clube customizado com a nova camisa fará um tour pelas cidades de New Jersey, onde o time estreia, e Miami, nos dias 14 e 23 de junho, respectivamente.

— O Palmeiras terá o privilégio de participar de um campeonato que contará com os principais times do planeta, e nós queremos alavancar a marca do clube durante a nossa passagem pelos Estados Unidos. Preparamos ações muito bacanas para os palmeirenses e os admiradores do futebol brasileiro — afirmou Everaldo Coelho, vice-presidente de Marketing e Comunicação.

O elenco do Palmeiras viaja rumo à Carolina do Norte, onde realizará preparação, no dia 9 de junho. Já os atletas convocados nesta Data Fifa irão se apresentar dois dias depois, com auxílio da aeronave da presidente Leila Pereira.

Estêvão veste a atual terceira camisa do Palmeiras (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Palmeiras no Mundial de Clubes

Após garantir vaga ao vencer a Copa Libertadores de 2021, o Palmeiras foi sorteado no Grupo A do Mundial de Clubes. A estreia está marcada para o dia 15 de junho, contra o Porto, de Portugal, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quatro dias depois, no mesmo estádio, o Verdão enfrenta o Al Ahly, do Egito.

A última partida da fase de grupos será no dia 23, quando os comandados de Abel Ferreira encaram o Inter Miami, de Messi, no Hard Rock Stadium. Caso avance às oitavas de final, o Verdão enfrentará um dos classificados do Grupo B, que conta com Atlético de Madrid, Botafogo, PSG e Seattle Sounders.