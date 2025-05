Palmeiras fatura milhões com premiação às vésperas do Mundial

A temporada do Palmeiras está longe de terminar, mas os valores recebidos em premiações já estão enchendo os cofres do clube. Até o momento, o Verdão encerrou sua participação apenas no Campeonato Paulista e segue na disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

No Paulistão, o Palmeiras arrecadou R$ 45 milhões — sendo R$ 44 milhões referentes às cotas de participação e mais R$ 1,65 milhão pelo vice-campeonato. Pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, a equipe lucrou mais R$ 3 milhões.

Na Libertadores, onde mantém 100% de aproveitamento, o clube faturou 6,23 milhões de dólares (equivalente a R$ 35,45 milhões na cotação atual). O valor corresponde às premiações previstas no regulamento: US$ 3 milhões pela participação na fase de grupos, US$ 1,25 milhão pela classificação às oitavas de final e mais US$ 330 mil por cada vitória na fase de grupos.

continua após a publicidade

Somando os valores das três competições, o Palmeiras já embolsou R$ 83 milhões em premiações — isso sem considerar o que ainda pode ser conquistado no restante da temporada, incluindo a disputa do Mundial de Clubes, torneio que reúne os principais campeões do planeta.

Palmeiras já faturou bolada em 2025 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Valores recebidos pelo Palmeiras

Paulistão: R$ 45 milhões

Libertadores: R$ 35 milhões

Copa do Brasil: R$ 3 milhões

Total: R$ 83 milhões

Premiação no Mundial para os brasileiros

Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, representantes brasileiros no Mundial, vão receber 15,2 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente R$ 87 milhões, apenas pela participação na fase de grupos. Além desse valor fixo, cada vitória na primeira fase garantirá uma premiação extra de 2 milhões de dólares (R$ 11,46 milhões), enquanto o empate renderá 1 milhão de dólares (R$ 5,73 milhões).

continua após a publicidade

A partir do mata-mata, os valores aumentam de forma significativa: quem avançar às oitavas de final embolsará 5,7 milhões de dólares (R$ 32,6 milhões); nas quartas, o prêmio sobe para 13,1 milhões de dólares (R$ 75 milhões); quem chegar à semifinal receberá 21 milhões de dólares (R$ 120 milhões); e o título do Mundial valerá uma premiação de 40 milhões de dólares, o equivalente a R$ 229,2 milhões.

Veja abaixo a premiação por desempenho: