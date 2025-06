O Porto está em busca de reforços para a disputa do Mundial de Clubes. O principal alvo é o espanhol Gabri Veiga, meia que atuou pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita, nesta temporada. Segundo o portal "O Jogo", de Portugal, Richard Rios, volante do Palmeiras, também está sendo monitorado.

Foto: Marcello Zambrana/AGIF

No último domingo (1), a FIFA abriu uma janela de transferências especial para que os clubes pudessem buscar reforços antes do Mundial de Clubes. Os times poderão concretizar as contratações até o dia 10 de junho, data de fechamento da janela.

Após desembolsar mais de 18 milhões de euros com a compra em definitivo de Nehuén Pérez e de Samu, o Porto está muito perto de anunciar a contratação de Gabri Veiga, meia espanhol de 23 anos, que está avaliado em 18 milhões de euros. Além disso, o clube renovou o contrato de Rodrigo Mora e aumentou a multa rescisória para 70 milhões de euros, mais de 449 milhões de reais na cotação atual.

Outro jogador que interessa ao Porto é Richard Rios, volante colombiano do Palmeiras, mas o clube paulista já definiu que não negociará o jogador antes do Mundial de Clubes. O Alviverde definiu que Rios custará 30 milhões de euros (192,3 milhões de reais). De acordo com o portal "O Jogo", mesmo com a chegada de Gabri Veiga, Richard Rios segue no radar do time português.

Fragilidade do Porto

Na última temporada, o principal problema da equipe foi o ataque. O time marcou 65 gols no Campeonato Português, 19 a menos que o segundo colocado Benfica e 23 a menos que o campeão Sporting. A equipe aposta no crescimento do Samu, centroavante que marcou 25 gols em 2024/25. Dessa forma, o Porto agora prioriza a contratação de um meia para aumentar a criatividade no setor ofensivo da equipe.

O Porto estreia no Mundial de Clubes no dia 15 de junho, contra o Palmeiras, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.