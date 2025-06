O meio-campista espanhol Gabri Veiga, de 22 anos, é o novo reforço do FC Porto, adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes de 2025. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (4) pelo jornalista Fabrizio Romano, referência no mercado de transferências do futebol europeu.

A contratação de Veiga custou 15 milhões de euros, com possibilidade de bônus por metas alcançadas. O jovem, que pertencia ao Al-Ahli, da Arábia Saudita, assina com os Dragões para a temporada 2025/26, em uma investida liderada pelo presidente André Villas-Boas, que tem reforçado o elenco com foco em competitividade e desenvolvimento de talentos.

Cria do Celta de Vigo, Gabri Veiga é visto como uma das promessas do futebol espanhol. Apesar de uma passagem curta pelo futebol saudita, o meia segue com moral no cenário europeu e agora busca retomar o protagonismo atuando em um clube tradicional como o Porto.

Na última temporada, o jogador disputou 46 partidas, marcou 8 gols e deu 6 assistências, números sólidos que animam os torcedores portistas.

A expectativa é de que Veiga chegue para ser titular e elevar o nível técnico do meio-campo da equipe portuguesa, que terá uma vitrine mundial ao participar do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA, onde enfrentará gigantes como o Palmeiras e outros campeões continentais.

Segundo o jornalista, os exames médicos já estão agendados e a assinatura do contrato é apenas questão de tempo.