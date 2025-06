MIAMI (EUA) — Depois de confirmar a classificação par as oitavas de final do Mundial com o empate em zero a zero com o Mamelodi Sundowns, o Fluminense retorna a Colúmbia, na Carolina do Sul. O time seguira a preparação na cidade até a véspera do jogo contra Inter de Milão, no dia 30.

Desde a chegada nos Estados Unidos, em 7 de junho, o Flu treina nas instalações da Universidade da Carolina do Sul, viajando para o local do jogo nos dias anteriores, como ocorrerá agora, durante o mata-mata. Dessa vez o deslocamento é mais curto o que reduzirá o desgaste do time.

Na casa dos "Gamecocks", como o time local é chamado, o elenco tem acesso a um campo de treinamento e academia, que utilizam no dia a dia para as atividades. Durante o período, assim como foi antes do início da competição, a imprensa terá acesso a janelas de treino e jogadores selecionados para a zona mista.

Quanto o Fluminense já faturou no Mundial?

Apenas pela participação no torneio, o Tricolor já faturou US$ 15,21 milhões (R$ 96 milhões), valor fixo concedido aos clubes da América do Sul. Além disso, a Fifa determinou outras bonificações a partir do desempenho de cada equipe.

Na primeira rodada, o empate contra o Borussia Dortmund rendeu um bônus de US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões). Na vitória contra o Ulsan Hyundai, lucrou mais US$ 2 milhões (R$ 11,1 milhões). Por fim, no último jogo da fase de grupos, o placar igualado contra o Mamelodi Sundowns resultou em mais US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) aos cofres do Flu.

A vaga nas oitavas de final soma uma cifra ainda maior. A classificação nesta etapa do torneio paga a cada clube mais US$ 7,5 milhões, ou R$ 41,2 milhões. No total, o Fluminense já garantiu US$ 26,71 milhões (cerca de R$ 148,6 milhões) até o momento neste Mundial de Clubes.

Torcida do Fluminense comemora classificação em evento em Laranjeiras, no Rio de Janeiro (Foto: Pedro Werneck / Lance!)