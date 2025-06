Fluminense assegura premiação milionária com classificação no Mundial de Clubes

Mesmo com o empate diante do Mamelodi Sundowns, nesta quarta-feira (25), o Fluminense garantiu sua presença nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O resultado contra a equipe sul-africana colocou o Tricolor na segunda posição, atrás apenas do Borussia Dortmund. Além do feito dentro de campo, o time carioca tem mais um motivo para comemorar: as premiações conquistadas até o momento.

Apenas pela participação no torneio, o Fluminense já faturou US$ 15,21 milhões (R$ 96 milhões), valor fixo concedido aos clubes da América do Sul. Além disso, a Fifa determinou outras bonificações a partir do desempenho de cada equipe.

Na primeira rodada, o empate contra o Borussia Dortmund rendeu um bônus de US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões). Na vitória contra o Ulsan Hyundai, o Tricolor lucrou mais US$ 2 milhões (R$ 11,1 milhões). Por fim, no último jogo da fase de grupos, o placar igualado contra o Mamelodi Sundowns resultou em mais US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) aos cofres do Flu.

Mamelodi Sundowns FC v Fluminense FC: Group F (Foto: Dan Mullan/Getty Images via AFP)

A vaga nas oitavas de final soma uma cifra ainda maior. A classificação nesta etapa do torneio paga a cada clube mais US$ 7,5 milhões, ou R$ 41,2 milhões. No total, o Fluminense já garantiu US$ 26,71 milhões (cerca de R$ 148,6 milhões) até o momento neste Mundial de Clubes.

Impacto nos cofres do Fluminense

Nesta temporada, o Fluminense busca superar a receita de R$ 684 milhões em 2024 — a maior já registrada da história do clube. Até o momento, a premiação do Mundial de Clubes já assegurou 21% do último balanço financeiro.

Além disso, segundo o Capology, portal especializado em finanças esportivas, a folha salarial do Fluminense equivale a R$ 144 milhões por ano. Seguindo a lógica, o bônus já conquistado no torneio garante o pagamento aos jogadores no ano de 2025.

Divisão da premiação do Mundial de Clubes

Por continente

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares

de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

15,21 milhões de dólares Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares

9,55 milhões de dólares Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares

9,55 milhões de dólares Clubes da África: 9,55 milhões de dólares

9,55 milhões de dólares Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares

Por desempenho esportivo