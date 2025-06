Fluminense enfrentará Inter de Milão nas oitavas do Mundial de Clubes

O Fluminense já sabe qual será o seu adversário nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O clube carioca, segundo colocado da chave F, terá pela frente a Inter de Milão-ITA, que avançou na liderança do Grupo E.

Em jogo decisivo, os italianos derrotaram o River Plate-ARG por 2 a 0 na noite da última quarta-feira (25). Com isso, chegaram a sete pontos e garantiram vaga no mata-mata. O Monterrey-MEX, que ficou em 2º lugar, enfrentará o Borussia Dortmund-ALE, líder do grupo do Tricolor.

O embate entre Fluminense e Inter de Milão será na próxima segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA).

Caminho da Inter no Mundial

Em sua estreia na competição, a Inter ficou no 1 a 1 com o Monterrey. O clube italiano saiu atrás e chegou a buscar o empate, mas não conseguiu derrotar os mexicanos. Depois, o time de Cristian Chivu contou com um gol nos minutos finais para bater o Urawa Reds-JAP por 2 a 1.

Inter de Milão comemora gol contra o River Plate no Mundial (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Com chances de ser eliminada, a Inter de Milão fez um 1º tempo equilibrado contra o River Plate. Os europeus aceleraram o ritmo na segunda etapa e, dessa forma, conseguiram construir a vitória por 2 a 0. Pio Esposito e Bastoni marcaram os gols.

Veja as informações do jogo entre Fluminense e Inter de Milão:

📅 Segunda-feira, 30 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Oitavas de final

🕐 16h (de Brasília)

📍 Bank of America Stadium, Carolina do Norte, EUA