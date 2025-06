AO VIVO: acompanhe o dia do Fluminense após classificação no Mundial

MIAMI (EUA) - Foi no sufoco, mas o Fluminense garantiu a vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes após empatar contra o Mamelodi Sundowns na última quarta-feira (25). Agora, o Tricolor concentra suas forças no próximo desafio contra a Inter de Milão.

Apesar do resultado abaixo da expectativa, o 0 a 0 contra a equipe sul-africana foi o suficiente para assegurar uma vaga na próxima fase do torneio. Por outro lado, a vitória do Borussia Dortmund sobre o Ulsan Hyundai fez com que o Tricolor das Laranjeiras terminasse da segunda colocação do Grupo F.

Fluminense ficou no empate, mas avançou de fase (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

Acompanhe as notícias do Fluminense no Mundial:

06h20: Duelo entre europeus e brasileiros volta ao centro das atenções

As comparações entre clubes brasileiros e europeus voltaram a ser assunto após definições dos confrontos das oitavas de final. Renato, treinador do Fluminense, reafirmou sua confiança diante dos europeus e preferiu não escolher adversário. Leia a matéria completa aqui.

07h00: Renato comenta escolhas das substuições contra o Mamelodi Sundowns

Durante a partida entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, Renato fez alterações que mudaram a formação inicial do time, deixando-o mais defensivo. Ao colocar Facundo Bernal e Thiago Santos, o treinador optou por melhorar a bola aérea tricolor, já que a equipe adversária precisava da vitória para seguir no campeonato. Leia a matéria completa aqui.

10h26: Time adversário do Fluminense perde dois titulares

A Inter de Milão, adversária do Fluminense nas oitavas de final, teve péssimas notícias após o confronto contra o River Plate que decretou a classificação italiana. No total, dois titulares e duas peças do banco voltaram à Itália por não apresentarem condições de jogo até o fim da competição. Leia a matéria completa aqui.