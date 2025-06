Flamengo: Filipe Luís revela condição de De la Cruz contra o Bayern

O Flamengo vive expectativa pelo retorno de Nico de la Cruz aos gramados no duelo com o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva neste sábado (28), véspera da partida, o técnico Filipe Luís afirmou que conta com o uruguaio para o confronto no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

— Sim, treinou, teve uma evolução muito boa, se sentiu bem, a princípio vai ser uma opção para amanhã — disparou o treinador do Fla.

Durante o último treino antes do duelo com o Bayern, os atletas rubro-negros fizeram trabalho de aquecimento. De la Cruz realizou trabalhos a parte do grupo e foi a campo perto do fim das atividades, se juntando ao restante do elenco.

O meio-campista não entra em campo desde o dia 18 de maio, quando sofreu uma entorse no joelho esquerdo em clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele chegou a participar de treino antes do confronto entre Flamengo e Chelsea, pela segunda rodada do Mundial. No entanto, não chegou a ser relacionado para a partida e voltou a ser ausência nos trabalhos posteriores com novas dores na região.

Em entrevista a "Flamengo TV", De la Cruz afirmou estar se sentindo melhor e destacou o trabalho junto ao departamento médico na recuperação.

— Estou bem, muito melhor. Melhorando dentro dos prazos que acertamos com o departamento médico. Estou tranquilo, com a cabeça boa, que é o mais importante nesse tipo de situação, estar focado e determinado a estrear no Mundial — destacou o jogador.

