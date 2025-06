ORLANDO (EUA) - Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam no domingo (29), em Miami, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. As equipes encerraram neste sábado (28), em Orlando, a preparação para o duelo, e treinaram no mesmo local, na mesma hora.

Brasileiros e alemães estão utilizando as instalações do ESPN Wide World of Sports, que pertence à Disney. Nesta semana, usaram o espaço em horários distintos: o Bayern treinava pela manhã, enquanto o Flamengo realizava as atividades na parte da tarde/noite.

No entanto, neste sábado (28), ambos os times treinaram na parte da manhã, antes de viajarem a Miami no início da tarde. Os campos que serão utilizados são distantes um do outro, sem a possibilidade dos jogadores se verem. O complexo conta com mais de 890 mil m² e possui 30 campos (17 de futebol). Contudo, uma caminhada de cerca de seis minutos separava as duas atividades.

Flamengo e Bayern de Munique cumprirão agenda da Fifa neste sábado

O motivo da viagem para Miami após os treinos é para cumprir exigências da Fifa. Jogadores e técnicos darão entrevistas no Hard Rock Stadium no final da tarde. Essas ações são obrigatórias na véspera da partida. Flamengo e Bayern de Munique entram em campo às 17h (de Brasília) no domingo (29).

Treino do Flamengo tem retorno de De la Cruz e presença de ídolo

Durante o último treino antes do duelo com o Bayern, os atletas rubro-negros fizeram trabalho de aquecimento. Nico de la Cruz, realizou trabalhos a parte do grupo e foi a campo perto do fim das atividades, se juntando ao restante do elenco. Vale destacar que existe a expectativa pelo retorno do meia uruguaio, visto que ele esteve fora de todas as partidas da primeira fase.

A preparação do Fla também foi marcada pela visita do ídolo rubro-negro Renato Abreu. O ex-volante atualmente mora nos Estados Unidos e aproveitou para acompanhar o último treino da equipe de Filipe Luís antes de enfrentar o Bayern de Munique.