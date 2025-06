Qual o tamanho do abismo financeiro entre Flamengo e Bayern?

O Flamengo encara neste domingo (29) o poderoso Bayern de Munique pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A bola rola às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Em campo, um confronto esportivo com favoritismo alemão, mas expectativa de equilíbrio. Fora dele, um verdadeiro abismo financeiro.

💶 Valor de mercado dos elencos

Segundo dados do Transfermarkt, o elenco do Bayern é avaliado em 903,5 milhões de euros (R$ 5,79 bilhões), contra 221,35 milhões de euros (R$ 1,41 bilhão) do Flamengo. Ou seja, o time alemão vale quatro vezes mais que o elenco rubro-negro.

📊 Receitas anuais

O Bayern é o 5º clube mais rico do mundo, com uma receita recorrente de 765,4 milhões de euros em 2023, segundo o relatório Football Money League, da Deloitte. Já o Flamengo aparece na 30ª posição do ranking, com 198,2 milhões de euros. A diferença é de R$ 3,63 bilhões considerando a cotação atual do euro a R$ 6,41.

📈 Modelos de gestão

O Bayern opera com um modelo híbrido: criou uma empresa para gerir o futebol, mantendo 75,1% de participação e vendendo 24,9% divididos entre três sócios estratégicos — Audi, Adidas e Allianz, com 8,3% cada. Essa estrutura garante governança leve, controle financeiro rígido e presença ativa de grandes marcas no conselho. O clube ainda tem total poder sobre decisões técnicas e executivas.

Já o Flamengo segue o modelo associativo tradicional do futebol brasileiro, com decisões administrativas e estratégicas concentradas na diretoria eleita e em conselhos internos, o que limita a capacidade de atrair investidores externos com participação direta na operação.

📉 O “milagre” da competitividade

Mesmo diante de tamanha disparidade econômica, o Flamengo chega às oitavas como um dos destaques do torneio. O duelo contra o Bayern representa não só um teste técnico, mas também um choque de estruturas — entre a eficiência associativa de um clube brasileiro e o peso de uma multinacional do futebol europeu.

