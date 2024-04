Qual é o tamanho da fortuna de Todd Boehly, dono do Chelsea?

💼 A compra do Chelsea



Roman Abramovich, antigo dono do Chelsea, colocou o clube à venda em março de 2022, em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia. O homem foi sancionado pelo governo britânico por suas ligações com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a propriedade ficou insustentável.



Neste contexto, um grupo liderado por Todd Boehly chegou a um acordo para comprar os Blues por US$ 3,1 bilhões (cerca de R$ 16 bilhões na época) em maio de 2022.



💸 Quem é mais rico?



Apesar das sanções recebidas nos últimos anos, Abramovich segue sendo um dos homens mais ricos do mundo. Segundo a Forbes, sua fortuna atual é avaliada em US$ 9,1 bilhões (R$ 48 bilhões) - praticamente 50% maior que a de Todd Boehly.