Pelas ruas, torcedores celebram vitória do Palmeiras sobre o Al Ahly no Mundial

Inúmeros torcedores do Palmeiras que não viajaram aos Estados Unidos para a disputa do time no Mundial de Clubes da Fifa se encontraram nos arredores do Allianz Parque para acompanhar o duelo contra o Al Ahly, do Egito. Após a vitória na segunda rodada, por 2 a 0, no MetLife Stadium, nesta quinta-feira (19), os palmeirenses fizeram a festa pelas ruas da capital paulista.

Em razão do torneio internacional, que está sendo disputado entre 32 times de diferentes países, os palmeirenses que moram em Perdizes ou simplesmente querem estar nos bares temáticos do time vêm se reunindo nas redondezas do estádio com direito a faixas, bandeiras, camisas do clube e muita fumaça verde para assistirem aos duelos com muita festa.

- Palmeiras jogou muito bem, a defesa foi muito bem, Flaco López, quem criticou coloca na fila pra pedir desculpas. Estamos todos juntos para o próximo jogo, rumo às oitavas - disse a torcedora Jéssica Louvato, que acompanhou a partida nos arredores da arena palmeirense.

- Foi uma partida impecável do Palmeiras, praticamente sacramentando a classificação. Eu nunca critiquei o Flaco López. Para mim, precisa ser titular para ontem - Guilherme Miranda, outro palmeirense que foi até as proximidades do Allianz assistir ao duelo com amigos.

- No primeiro tempo achei que o Palmeiras não foi bem, estava nervoso, abusando das bolas longas. No segundo tempo o time melhorou muito. Fiquei com receio durante a paralisação, mas voltou bem, engolindo o adversário e fez um jogo tranquilo. A arbitragem, assim como a do primeiro jogo, achei péssima, deixando a desejar neste Mundial - resumiu Arthur.

Torcedores no MetLife Stadium, em Nova Jersey

Nos arredores do estádio, foi possível ver torcedores egípcios chegando em grande número, muitas vezes levando vantagem sobre os palmeirenses nos portões de acesso. Dentro do estádio, torcidas bem divididas, com leve vantagem númerica, aparentemente, para os egípicos. No grito, no entanto, o domínio foi totalmente do alviverde, principalmente do grupo localizado atrás do gol defendido por Weverton no primeiro tempo.

Próximo jogo do Palmeiras no Mundial de Clubes

3ª Rodada – 23 de junho (segunda-feira):

Jogo: Inter Miami x Palmeiras

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN