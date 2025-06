No Mundial, Inter de Milão tenta contratação de atacante francês

Terceira colocada no Grupo E do Mundial de Clubes, com um ponto, a Inter de Milão-ITA está se movimentando no mercado de transferências. O clube italiano tenta a contratação do atacante francês Ange-Yoan Bonny, atualmente no Parma-ITA. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Conforme o jornalista, a Inter planeja avançar na negociação durante a próxima semana, visto que as conversas com o Parma estão avançadas. O jogador de 21 anos possui interesse na transferência, que está avaliada em cerca de 25 milhões de euros (R$ 157,4 milhões na cotação atual).

O jornal italiano Gazzetta dello Sport aponta que a Inter gostaria de fechar a contratação a tempo para a disputa do mata-mata no Mundial de Clubes, caso o time consiga a classificação para tal fase. O registro de novos jogadores poderá acontecer até o dia 3 de julho.

Ange-Yoan Bonny, atacante do Parma (Foto: reprodução/Instagram)

Na última temporada, Bonny entrou em campo 38 vezes, com seis gols e quatro assistências. Todas as participações foram anotadas no Campeonato Italiano, pelo qual jogou 37 partidas. O atleta soma passagens pelas seleções de base da França.

Atualmente, para a disputa do Mundial, a Inter tem Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Sebastiano Esposito na posição. Além deles, Mehdi Taremi está indisponível por conta do fechamento do espaço aéreo iraniano.

Confira os próximos jogos da Inter de Milão no Mundial de Clubes:

📅 Sábado, 21 de junho

🌍 Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

⚽ Grupo E

🕐 16h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA