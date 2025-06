Filipe Luís elogia esforço do Flamengo no Mundial de Clubes

O Flamengo perdeu para o Bayern de Munique e se despediu oficialmente do Mundial de Clubes, nas oitavas de final. Apesar do resultado, o torcedor rubro-negro aplaudiu o empenho do elenco na partida decisiva. Após o jogo, o técnico Filipe Luís falou sobre a superioridade do adversário na partida e se mostrou orgulhoso do desempenho do Mengão.

- Simplesmente reconhecer a superioridade do adversário. Fizeram um grande jogo, são muito bons, já sabíamos disso. Nesse nível, qualquer erro eles não perdoam. Estou muito orgulhoso da minha equipe, muito mesmo, por todo o esforço que fizeram, o jeito que eles acreditaram e tentaram se impor até o final. Infelizmente o futebol é assim, passou o que merecia passar - disse o treinador.

Questionado sobre a sequência da temporada, Filipe Luís foi direto ao dizer que a equipe precisa continuar trabalhando. O treinador reconheceu os méritos do adversário e garantiu mais trabalho no decorrer da temporada.

- Temos que continuar trabalhando, não tem o que fazer. Foi o que eu falei, temos que reconhecer o mérito e a superioridade do adversário, e continuar trabalhando - finalizou.

Filipe Luís terá uma grande dor de cabeça por, pelo menos, dois meses. Isso porque o volante Erick Pulgar saiu de maca, ainda na primeira etapa, e teve uma lesão constatada no quinto metatarso do pé direito. Confira a nota da assessoria de imprensa do Flamengo.

"Erick Pulgar, substituído no primeiro tempo de Flamengo x Bayern de Munique, seguiu para o hospital para realizar exames no quinto metatarso do pé direito."

Torcida rubro-negra presente em grande número contra o Bayern (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O que vem por aí?

Com a liderança do Campeonato Brasileiro e as vagas nas oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil asseguradas, o Flamengo retorna ao Brasil nesta semana. O próximo jogo da equipe será no dia 16 de julho, contra o Santos, pela 13ª rodada do Brasileirão. Vale lembrar que o Mengão tem uma partida a menos, contra o São Paulo.