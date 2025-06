Harry Kane admite dificuldade do Bayern em vencer o Flamengo

Após a vitória do Bayern de Munique por 4 a 2 sobre o Flamengo, deste domingo (29), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o atacante Harry Kane assumiu que o time alemão teve bastante dificuldade em conseguir manter a vantagem no duelo. Em entrevista à "DAZN", o inglês, autor de dois gols no jogo, analisou o triunfo que levou os Bávaros às quartas de final da competição.

— Foi difícil, um jogo duro. Acho que fizemos um bom jogo. Toda vez que achávamos que estava resolvido, eles voltavam para o jogo. Isso foi muito difícil, especialmente no segundo tempo. O quarto gol foi muito importante, fez os últimos 10 minutos serem um pouco mais fáceis — disse Harry Kane.

— Muito bom time. A gente esperava que eles fossem bons tecnicamente, com a bola. Eles têm muito ritmo e jogadores bons, perigosos, que podem causar problemas. Tivemos que tomar cuidado. Foi um jogo difícil, não conseguimos ficar ter a vantagem que queríamos para acabar com o jogo. Mesmo assim, fizemos um bom jogo e merecíamos a vitória — avaliou o atacante, em entrevista à "CazéTV".

Agora, o Bayern de Munique vai reeditar a final da Liga dos Campeões de 2019/2020 em clássico europeu contra o PSG. Harry Kane aproveitou para projetar o confronto e afirmou que as equipes estão no mesmo nível.

Harry Kane comemora gol marcado pelo Bayern sobre o Flamengo, no Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Bayern)

— Vai ser um outro jogo incrível. PSG fez uma grande temporada, estão no topo. Temos que ir para o jogo com muita energia, porque vai ser muito difícil. Estamos confiantes, acho que estamos no mesmo nível — analisou.

Próximos passos de Flamengo e Bayern

O duelo entre Bayern e PSG está marcado para as 13h do próximo sábado (horário de Brasília) no Mercedez-Benz Stadium, em Atlanta, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Enquanto isso,o Flamengo agora volta ao Brasil e se prepara para seguir a boa campanha no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do Rubro-Negro deve ser o São Paulo, ainda com dia e horário indefinidos.

