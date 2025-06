MIAMI (EUA) - A eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes para o Bayern de Munique nos Estados Unidos, na tarde deste domingo (29), marcou, provavelmente, a despedida de Gerson do time carioca. Afinal, o capitão rubro-negro tem um acordo verbal com o Zenit, da Rússia, e ainda conta com o Al-Nssr na sua cola. O Lance! analisa como foi a partida do meio-campista da equipe brasileira.

continua após a publicidade

➡️Pulgar tem suspeita de fratura e preocupa o Flamengo; saiba mais

Na ausência de uma referência no ataque, Gerson foi quem balançou a rede para o Flamengo no primeiro tempo, enquanto perdia por 2 a 0. O Coringa acertou um forte chute no gol de Neuer, que não teve o que fazer. Aliás, durante os últimos meses, a principal reclamação do torcedor flamenguista com o meia foi a ausência de finalizações de média/longa distância, o que não aconteceu dessa vez.

Gerson comemora gol do Flamengo contra o Bayern (Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A pintura de Gerson, substituído aos 38 minutos do segundo tempo, deu expectativa ao torcedor que um empate não estaria distante. Entretanto, o Bayern de Munique abriu 4 a 2 e não deu brechas para o time brasileiro encostar no marcador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Despedida honrosa de Gerson com a camisa do Flamengo no Mundial?

Além do gol, Gerson se doou muito em campo. O volante fez diversas funções, desde armar o jogo, cair pelos lados e contribuir na marcação. Do estádio, o que se viu foi um capitão que buscou animar os seus companheiros em busca do empate.

Números de Gerson em Flamengo x Bayern no Mundial de Clubes

Ações com a bola - 42

Passes certos - 24/30 (80%)

Passes decisivos - 0

Cruzamentos - 0

Passes longos (certos) - 1 (1)

Finalizações - 1

Duelos no chão (ganhos) - 7 (4)

Faltas - 1

Faltas sofridas - 3