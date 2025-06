FILADÉLFIA (EUA) - O confronto entre Flamengo e Chelsea, muito aguardado pelos rubro-negros no Mundial de Clubes, apresenta superioridade de cariocas presentes nos arredores do Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Porém, ao que pode se perceber, a Fifa ignorou os números em seu stand.

A entidade máxima do futebol mundial montou o Fifa Store, uma loja com itens dos clubes na parte interna do estádio. E apesar da discrepância do número de aficionados, há poucos artigos disponíveis para os rubro-negros.

A Fifa optou por dar mais atenção ao Chelsea. Itens de diversos tipos estão à venda no stand: além da camisa de jogo, com a qual o time de Enzo Maresca deve entrar em campo, edições especiais foram disponibilizadas, como modelos de beisebol e futebol americano, e a segunda camisa, na cor branca. Bonés com o símbolo do leão, presente no escudo, também estão à disposição.

Já pelo lado do Flamengo, há apenas um modelo de camisa: a II, na cor branca e com mangas vermelhas e pretas, que será preterida pelo tradicional vermelho e preto frente aos Blues. Uma faixa horizontal, que costuma ser esticada pelos torcedores nas arquibancadas, completa a lista. E apenas isso.

Loja da Fifa antes de Flamengo x Chelsea, pelo Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A camisa mais vendida do local, porém, não está relacionada a nenhum dos clubes. A Fifa preparou um modelo com o nome da competição e a cidade, além do ano, em arte junto ao Sino da Liberdade, símbolo da Revolução Americana criado em 1752 e situado justamente em "Philly". Há também, no local, consumação para os visitantes, com saladas, sanduíches, bebidas e petiscos, em valores que variavam de US$ 3 a US$ 14 (R$ 16 a R$ 77 na cotação atual).

🎊 Torcida do Chelsea se admira com festa do Flamengo

O clima nas proximidades do Lincoln Financial Field é completamente diferente do que foi projetado pela Fifa em sua loja. Quem toma conta das ruas é a torcida do Fla, que fez festa e cantou músicas de apoio à equipe comandada por Filipe Luís horas antes do apito final. O momento, inclusive, foi registrado por torcedores do próprio Chelsea.

A bola rola para Flamengo e Chelsea nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), na Filadélfia (EUA), pelo Grupo D do Mundial de Clubes. Os dois estrearam com vitória: os cariocas bateram o Espérance (TUN) por 2 a 0, enquanto os londrinos, pelo mesmo placar, superaram o LAFC (EUA). Quem lidera a chave antes do apito inicial é o Rubro-Negro, por ter recebido. menos cartões amarelos em seu compromisso (um, contra três dos Blues).

