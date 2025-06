Torcida do Wydad dá show e rouba a cena na estreia do Mundial

O que era para ser apenas a estreia do Grupo G no Mundial de Clubes da Fifa 2025 ganhou contornos de espetáculo — e tensão — graças à apaixonada torcida do Wydad Casablanca. Durante a derrota por 2 a 0 para o Manchester City, nesta quarta-feira (18), no Lincoln Financial Field, torcedores do clube marroquino lançaram sinalizadores vermelhos em direção ao gramado, interrompendo a partida e provocando uma intervenção da segurança local.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

A cena impressionou: com o time em desvantagem no segundo tempo, uma nuvem de fumaça vermelha tomou conta do setor onde estavam concentrados os ultras do Wydad, enquanto cânticos ensurdecedores ecoavam pelo estádio da Filadélfia.

Torcida do Wydad Casablanca utilizou sinalizadores que causaram a paralisação da partida contra o Manchester City no Mundial (Foto: Charly Triballeau/AFP)

➡️ Confronto direto ou saldo de gols? Quais são os critérios de desempate do Mundial

Interrupção e tensão com a segurança

A partida precisou ser brevemente paralisada. Alguns dos flares atingiram a área atrás do gol defendido pelo goleiro Ederson, que chegou a chutar um dos artefatos para longe da área. As forças de segurança do estádio entraram em ação, tentando conter os torcedores mais exaltados, o que resultou em momentos de tensão nas arquibancadas.

continua após a publicidade

➡️MELHORES MOMENTOS: Debaixo de forte sol, Manchester City bate o Wydad pelo Mundial

Apesar do susto, o episódio não se transformou em confronto físico. A maioria dos sinalizadores não atingiu diretamente o gramado, mas o ato chamou a atenção da organização da FIFA e pode render punições ao clube marroquino.

Paixão em vermelho

Mesmo em menor número no estádio, os torcedores do Wydad roubaram a cena. Vestidos com as cores do clube e cantando durante os 90 minutos, foram amplamente elogiados nas redes sociais por fãs de futebol ao redor do mundo.

continua após a publicidade

O jornalista marroquino Maher Mezahi destacou a energia do setor destinado aos africanos: “Um mar de apoio autêntico neste estádio gigantesco”, afirmou.

➡️Lance em Manchester City x Wydad Casablanca viraliza: ‘Mais bonito do Mundial’

Fora do estádio, os torcedores da equipe marroquina também se reuniram na Times Square para assistir à partida de estreia contra o Manchester City.

Wydad: mais do que futebol

Fundado em Casablanca e representante da elite do futebol marroquino, o Wydad AC é conhecido por sua torcida fervorosa. O grupo Ultra “Winners 2005” é famoso por organizar festas visuais nas arquibancadas e, muitas vezes, ultrapassar os limites estabelecidos pelas autoridades.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Para eles, estar no estádio vai além de torcer — é sobre representar identidade, orgulho e resistência. E, mesmo com a derrota na estreia, os ultras do Wydad deixaram sua marca nos Estados Unidos.

O time volta a campo no próximo domingo (22), às 13h (de Brasília), contra a Juventus, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.