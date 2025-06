Torcedores do Botafogo choram e vão à loucura com vitória contra o PSG; assista

O Botafogo venceu o PSG por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), no Rose Bowl Stadium, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Para a ocasião, o Lance! esteve na Fifa Fan Zone, na Praia de Copacabana, que teve ingressos gratuitos e cerca de 8 mil botafoguenses presentes.

O resultado excelente contra a equipe francesa fez os torcedores do Glorioso se emocionarem nas areias da tradicional praia carioca. Muitos se jogaram no chão ou se abraçaram muito emocionados quando terminou o jogo.

- Eu estou muito feliz, isso aqui é Botafogo, mais uma vez fazendo história. Ninguém acreditava na gente, a imprensa brasileira não acreditava e está aí o resultado. A gente não precisa que ninguém acredite, só a gente - disse um torcedor emocionado.

- Como fala agora? Não tem como. Todo mundo secou, mas não tem como - completou outro botafoguense enquanto chorava.

Botafogo assume a liderança do Grupo B

A vitória do Glorioso surgiu nos pés de Igor Jesus. O atacante foi o responsável pelo único gol da partida, marcado aos 35 minutos do primeiro tempo. Posteriormente, a equipe de Renato Paiva conseguiu neutralizar as investidas do clube parisiense, que se quer fez o goleiro Jhon levar grandes sustos.

Com o resultado, o Botafogo somou seis pontos no torneio da Fifa e assumiu a liderança do Grupo B. A equipe carioca volta a campo na próxima segunda-feira (23), às 16h (de Brasília), novamente no Rose Bowl Stadium, pela última rodada da fase inicial do torneio.

