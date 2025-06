Flamengo x Chelsea: veja como foi a festa dos torcedores na Praia de Copacabana

Cerca de dez mil torcedores do Flamengo passaram pelas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (20), para acompanhar a vitória por 3 a 1 contra o Chelsea no evento Fifa Fan Zone. Tensos após o rival inglês sair na frente, os rubro-negros fizeram muita festa em cada um dos dos três gols que selaram a virada da equipe carioca na Copa do Mundo de Clubes. Assista no vídeo abaixo.

Apesar da temperatura não estar tão alta na capital carioca, os torcedores tiveram que encarar sol forte na Praia de Copacabana. Antes do jogo, o grupo "Flaparódias" comandou a festa, cantando as principais músicas da arquibancada rubro-negra. Após o apito final, um DJ deu continuidade ao evento, agora em clima de celebração.

Com ingressos gratuitos, o Fifa Fan Zone recebe torcedores para os jogos das três equipes cariocas que competem no Mundial de Clubes: Botafogo, Flamengo e Fluminense. O evento sempre conta com atrações musicais e também transmite o jogo anterior ao duelo protagonizado por um clube brasileiro.

Torcedores do Flamengo fazem a festa em vitória contra o Chelsea (Foto: Alexandre Loureiro/Effect Sport @aleandreloureiroimagens)

Flamengo vira contra o Chelsea

O Flamengo venceu o Chelsea de virada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Após falha individual de Wesley, o português Pedro Neto abriu o placar para os Blues, ainda aos 13 minutos. No entanto, a equipe rubro-negra, que já havia feito bom primeiro tempo, foi soberana na segunda etapa.

O ídolo Bruno Henrique entrou aos 11 minutos do segundo tempo e, apenas seis minutos depois, empatou para o Flamengo. Logo em seguida, deu assistência para Danilo virar. Com um jogador a mais após expulsão de Nicolas Jackson, o Rubro-Negro ampliou com o jovem Wallace Yan.

Líder do Grupo D do Mundial de Clubes, o Flamengo realiza a última partida da primeira fase na terça-feira (24), às 22h (de Brasília), contra o Los Angeles FC. No mesmo horário, o Chelsea encara o Espérance.