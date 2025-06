A torcida do Botafogo lotou a arena do Fifa Fan Zone, na Praia de Copacabana, neste sábado (28), para assistir ao duelo com o Palmeiras. Sete mil alvinegros estiveram presentes, justamente a lotação máxima de público simultâneo no local. Em campo, no entanto, o clube carioca frustrou os seus apoiadores ao ser derrotado por 1 a 0. Com isso, se despediu do Mundial de Clubes nas oitavas de final.

Os torcedores do Botafogo já haviam lotado o Fan Zone na histórica vitória por 1 a 0 contra o Paris Saint-Germain. Na ocasião, porém, o clima foi de festejo e emoção. Dessa vez, os alvinegros estavam muito tensos por se tratar de um confronto eliminatório. A tensão só aumentou quando a bola rolou, já que o Palmeiras iniciou o jogo de forma dominante. O público ensaiou o canto de músicas no intervalo, puxadas pelo apresentador do evento, e nos minutos que sucederam a expulsão do zagueiro rival Gustavo Gómez. Veja abaixo as reações dos torcedores durante o jogo.

Assim que a partida foi encerrada, a maioria dos alvinegros deixou a areia de Copacabana, apesar do convite do apresentador para continuarem no local para assistir ao jogo entre Chelsea e Benfica. Alguns torcedores do Botafogo estavam bastante irritados e criticavam o treinador Renato Paiva, enquanto outros terminaram satisfeitos com a campanha, especialmente pela vitória na fase de grupos diante do atual campeão da Champions League.

O Fifa Fan Zone já recebeu quase 80 mil torcedores desde o início do Mundial. O evento, com ingressos gratuitos, volta a acontecer nos jogos de Flamengo e Fluminense. Confira a programação abaixo.

29 de junho - domingo

12h – Abertura

13h – PSG x Inter Miami

14h40 – Show – Fla Manguaça

15h45 – Show – DJ Marlboro

17h – Flamengo x Bayern de Munique

30 de junho – segunda-feira

14h – Abertura

14h45 – Show – Fanfarra Festiva Tricolor

16h – Fluminense x Inter Milão

Torcida do Botafogo lotou arena montada na Praia de Copacabana (Foto: Alexandre Loureiro/Effect Sport)

Botafogo se despede; Palmeiras avança

Ainda invicto no Mundial de Clubes, o Palmeiras avança para as quartas de final. Na sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), o Verdão enfrenta o vencedor do duelo entre Benfica e Chelsea. O Botafogo, por sua vez, volta ao Rio de Janeiro. O clube carioca tem duas semanas de descanso até o retorno do Campeonato Brasileiro, previsto para o dia 12 de julho.