Já classificado para as oitavas do Mundial de Clubes, o Flamengo faz o último jogo pelo Grupo D na noite desta sexta-feira (24) contra o Los Angeles FC (EUA), no Camping World Stadium, em Orlando. Uma das supresas no elenco rubro-negro é Joshua, joia de 18 anos convocada por Filipe Luís para fazer parte da delegação durante o torneio.

O jovem meia ainda vive a expectativa de estrear pela competição, mas sua família já considera a ida dele ao Mundial uma grande conquista. Em entrevista ao Lance! antes do confronto contra o Los Angeles FC, Eddie Andrade, pai de Joshua, relatou como é a experiência de acompanhar uma competição de alto nível e ver o filho em todo esse processo.

— A nação é a nação, né? Só você olhar. Estamos em Orlando, mas parece que estamos no Maracanã. Creio que o Flamengo vai fazer um bom jogo e sair com os três pontos. Torcer para que o Joshua tenha oportunidade e possa entrar. Estamos vivendo um tempo incrível. São dias maravilhosos que trazem uma sensação inexplicável. A gente nem esperava ver o Joshua aqui, um garoto de 18 anos no meio dessas feras aqui, é uma universidade do futebol, ele está aprendendo muito. Está sendo uma experiência muito boa — comemorou Eddie.

Eddie ao lado do filho Joshua, uma das joias do Flamengo no Mundial (Foto: redes sociais)

O Flamengo tem seis pontos e já está garantido nas oitavas do Mundial de Clubes, fase em que enfrentará o Bayern de Munique. O Rubro-Negro não pode ser alcançado pelo Chelsea, que pode igualar em pontos e número de vitórias, mas leva desvantagem em confrontos diretos, já que o time carioca venceu os Blues por 3 a 1.

