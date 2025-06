Técnico do Bayern mira oitavas de final do Mundial contra o Flamengo: ‘Jogo duro’

O técnico Vicent Kompany, do Bayern de Munique, já está com foco na partida contra o Flamengo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Os Bávaros perderam por 1 a 0 do Benfica nesta terça-feira (24), ficaram na segunda colocação do Grupo C e encaram o time brasileiro no final de semana.

- Era Flamengo ou Chelsea. Vai ser um jogo duro. Não acho que vamos levar nada negativo para o próximo jogo. Sei que podemos criar as chances. Talvez algo positivo é não termos mais que jogar em Charlotte. Nós fomos dominantes, criamos mais chances, não vencemos, não podemos aceitar que isso aconteça nas próximas fases, mas ainda chegamos fortes - analisou o treinador, em entrevista ao Dazn.

A citação à cidade norte-americana se dá pela alta temperatura sentida no Bank of America Stadium nesta tarde - durante o jogo, o calor alcançou 40ºC e diminuiu a intensidade dos atletas nos mais de 90 minutos jogados. Até por isso, além de ter a classificação já garantida, Kompany escalou oito atletas reservas e só colocou os titulares Kimmich, Olise e Kane no intervalo.

Apesar das mudanças, o Bayern parou nas boas defesas do goleiro Trubin e não conseguiu a igualdade, que seria suficiente para ficar com a liderança do grupo. O Benfica terminou com sete pontos, enquanto a equipe alemã ficou com seis pontos.

Os Encarnados agora aguardam o resultado do confronto direto entre Chelsea e Esperánce para saber o adversário das oitavas de final, em Charlotte, no sábado (28), às 17h (de Brasília). A previsão do tempo indica que pode fazer 34ºC na hora da partida.

Já o duelo entre Flamengo e Bayern acontece no domingo (29), às 17h, no Hard Rock Stadium em Miami, na Flórida, com máxima prevista para 31ºC.

Vicent Kompany, do Bayern de Munique, reclamou do calor em Charlotte. Foto: Divulgação/Bayern

Kompany já elogiou dupla do Flamengo

Depois da vitória por 3 a 1, de virada, contra o Chelsea, o treinador elogiou o Flamengo e falou de dois jogadores em específico. Na ocasião, o treinador belga citou o lateral e zagueiro Danilo e o meio-campista Jorginho como "experientes e talentosos".

- Nós tentamos assistir o máximo de jogos que pudermos, mas eu não estou surpreso (com a qualidade do futebol sul-americano). Quando eu vi Danilo e Jorginho em campo pelo Flamengo, conheço o talento desses caras, que trazem tanta experiência para o time. Então, não fiquei surpreso. Eu não posso julgar os outros times, mas eu falei com eles (jogadores) que, no futebol, você sempre pode perder, porque é futebol, especialmente quando se enfrenta equipes do topo. Mas uma coisa que eu não aceito é um jogador ou um time com mais fome do que a gente - comentou.

Bayern quebrou invencibilidade sul-americana no Mundial

O reinado da América Latina no Mundial de Clubes chegou ao fim justamente com uma vitória do Bayern, na última sexta-feira (20). Os Bávaros venceram o Boca Juniors por 2 a 1, pela segunda rodada, e quebraram a hegemonia dos times latinos contra os clubes europeus: eram nove partidas de invencibilidade.

Depois disso, o Atlético de Madrid bateu o Botafogo por 1 a 0, mas não se classificou. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e River Plate seguem invictos.