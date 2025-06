Já classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes, o Flamengo optou por uma equipe alternativa na partida contra o Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando. Eliminada, a equipe americana fará jogo preliminar.

Com a derrota por 1 a 0 para o Benfica, o Bayern de Munique será a pedra no caminho do Mengão nas oitavas de final. Pensando no confronto com os alemães, o técnico Filipe Luís optou por preservar alguns titulares contra o LA FC. O Flamengo tem quatro jogadores pendurados, com um cartão amarelo, são eles: Bruno Henrique, Gerson, Pulgar e Plata. A suspensão por duas advertências é válida até às quartas de final da competição.

Além disso, outra preocupação é sobre a preservação dos atletas para evitar desgaste muscular. Nomes como Gerson e Ayrton Lucas estão entre os mais desgastados e estão fora do confronto desta terça-feira.

No confronto do líder com o lanterna do Grupo D, o Flamengo encerra a participação na primeira fase do Mundial. A vitória contra o Chelsea, na última rodada, garantiu aos rubro-negros a classificação antecipada, pelos critérios de desempate. Já os americanos, não venceram nas duas primeiras partidas e estão eliminados. Apesar de não levar os titulares a campo, a expectativa é de jogo movimentado em Orlando. O Mengão aposta na mistura entre titulares e reservas, que pretendem mostrar serviço.

Elenco rubro-negro comemora gol contra o Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Escalação do Flamengo

⚽ GOL: Rossi

⚽ LTD: Varela

⚽ ZAG: Léo Ortiz

⚽ ZAG: Danilo

⚽ LTE: Alex Sandro

⚽ MEI: Evertton Araujo

⚽ MEI: Allan

⚽ MEI: Arrascaeta

⚽ PTD: Luiz Araújo

⚽ PTE: Everton Cebolinha

⚽ ATA: Pedro

Próximos passos do Mengão

Los Angeles e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (24), pela última rodada da fase de grupos do Mundial. A bola rola às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, com transmissão ao vivo do Disney+ no streaming, Globo e SporTV. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

A partida entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final da competição, está marcada para o próximo domingo (29), às 17h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

