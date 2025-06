Clube inglês faz proposta oficial por Wesley, do Flamengo

De acordo com o The Telegraph, da Inglaterra, o Brighton fez uma proposta na casa dos 23 milhões de euros (cerca de 145 milhões de reais) para contratar Wesley, lateral-direito do Flamengo. Mais cedo neste domingo (22), José Boto declarou a um jornal italiano que não vende o jovem de 21 anos por menos de 30 milhões de euros.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O clube inglês teria ficado impressionado com as atuações recentes de Wesley, inclsuive na vitória de virada contra o Chelsea. Segundo o jornal, o Brighton tem a concorrência do Manchester City na Premier League para fechar com o brasileiro.

continua após a publicidade

Ao jornal La Gazzetta dello Sport, José Boto, diretor esportivo do Flamengo, ainda falou sobre dois clubes italianos que estão interessados na contratação de Wesley.

— Juventus e Roma querem Wesley, mas não o vendemos por menos de 30 milhões de euros. Ouço falar em 20, mas isso não é suficiente. Ele está pronto para a Europa. É um grandíssimo talento — afirmou Boto à Gazzetta.

continua após a publicidade

Para liberar o jogador, o Brighton terá que aumentar a oferta inicial em 7 milhões de euros (aproximadamente 44 milhões de reais) para chegar ao valor dito por Boto.

➡️Flamengo define preço por Wesley e sonha com destaque da Juventus

Wesley e Flamengo focados no Mundial

Ao final da partida entre Flamengo e Chelsea, Wesley falou sobre seu futuro. O jogador cometeu uma falha defensiva que custou um gol ao Chelsea, mas se recuperou e fez ótimo resto de jogo contra o clubes inglês.

Jorginho e Wesley comemoram em Flamengo x Chelsea no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

— Confesso que eu olho o celular e quando aparece uma coisa eu passo na hora. Meu foco é totalmente aqui no Flamengo, não tem um porquê eu estar querendo ir embora, é meu sonho jogar na Europa, só que hoje a minha realidade é o Flamengo, então o meu sonho está aqui hoje e não penso em nada lá fora. O que acontecer é com meus empresários, com o clube e meu foco é Flamengo e vai ser sempre Flamengo — enfatizou Wesley.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.