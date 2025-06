Mundial: Zico enaltece Bruno Henrique e compara trajetórias de Filipe Luís e Carpegiani

Com a vaga garantida para as oitavas de final do Mundial de Clubes, a torcida do Flamengo segue fazendo a festa nos Estados Unidos. Com pouco mais de 54 mil presentes, a vitória contra o Chelsea quebrou o recorde de público dos times brasileiros na competição. Chefe da delegação rubro-negra, o ídolo Zico participou de uma entrevista com a Flamengo TV e comentou sobre o atual momento da equipe.

- É sempre bom ver a galera rubro-negra feliz, com tudo que vem acontecendo. Torço que nosso time siga com os pés no chão, com essa gana de vencer. Foi uma partida fantástica, do início ao fim, acredito que isso dá ainda mais confiança para todo o grupo e uma coisa que me chamou a atenção foi a união da equipe no momento dos gols. Estive na concentração, o ambiente estava muito bom e isso acaba refletindo no campo. Então, isso nos dá boas esperanças do Flamengo chegar mais à frente neste mundial - disse Zico.

Esta foi a primeira vitória de virada de um clube sul-americano para cima de europeu na história da competição, incluindo o último formato. Fundamental na recuperação da equipe contra os ingleses, Bruno Henrique entrou na segunda etapa e contribuiu com um gol e uma assistência. Zico elogiou a trajetória do atacante e revelou um momento de emoção com o retorno do camisa 27 aos gramados.

- Ele é um cara espetacular, sempre fui fã. Vou te revelar uma coisa, eu me emocionei poucas vezes com coisas que não diziam nada a meu respeito, e uma delas foi com Bruno Henrique no Maracanã, quando ele voltou. Ele faz um gol no Grêmio, se não me engano, e o estádio inteiro aplaudindo ele de pé foi muito emocionante. Foi difícil não se emocionar, ainda mais quando a gente conhece a pessoa, conhece a origem do cara, conhece o que ele passou e realmente uma das grandes emoções que eu tive foi naquele dia. Ele sempre mereceu, é um cara que batalha, veste a camisa, além do futebol fantástico que ele sempre apresentou no Flamengo. Acho que todas as homenagens que fizerem para ele, são poucas por tudo que ele já fez nesse período todo - destacou.

Bruno Henrique ganha prêmio de melhor jogador em campo contra o Chelsea (Foto: Reprodução/ X)

Semelhança entre Filipe Luís e Carpegiani

Durante a entrevista, Zico comparou o início de carreira de Filipe Luís com Paulo César Carpegiani, técnico campeão do mundo com o Mengão em 1981. O ídolo relembrou que ambos começaram sua trajetória como treinador após anos jogando ao lado do mesmo grupo.

- O fato do Filipe Luís ter sido companheiro de equipe de uma boa parte desse elenco, quem sabe não se repete o que aconteceu com o Carpegiani. A gente além de jogar pelo Flamengo, jogava por ele e chegamos ao título mundial. Então, quem sabe, não aconteça o mesmo com o Filipe? Falei isso com ele quando assumiu a equipe: “Se eles são seus amigos, não vão correr só pelo Flamengo, vão correr por você também” e estão provando isso dentro de campo desde que ele assumiu - disse antes de completar.

- O Carpegiani, assim que parou de jogar, estava no meio do grupo se acostumando com essa ideia de começar a treinar. Ele sempre foi um treinador dentro do campo, ele era a voz do Cláudio Coutinho e tinha as mesmas ideias. Então, ele estava de assistente e aconteceu um problema interno que decidiram colocar ele como técnico. Era engraçado porque o Carpegiani era da nossa turma do baralho e a gente dizia para ele: “Agora que você está lá do outro lado, não vem com essa história de colocar a gente para dormir mais cedo”. Lembro que naquele período com ele, ganhamos todas as competições e isso é fundamental, para o grupo entender que um cara que estava do teu lado e agora está te comandando. São situações que você precisa pensar no bem do time, não na amizade que se formou com determinado jogador - finalizou.

O Flamengo realizou o primeiro treinamento visando o confronto com o Los Angeles FC, neste domingo (22). A partida acontece na próxima terça-feira, às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando.