O Wydad Casablanca estreia no Mundial de Clubes na quarta-feira (18) e encara o Manchester City na sua primeira partida pelo torneio da Fifa. O time marroquino busca avançar às oitavas de final da competição e terá uma missão difícil, já que encara dois times europeus na fase de grupos do torneio.

Equipe do Wydad Casablanca antes de partida do Campeonato Marroquino (Foto: Reprodução/FIFA)

Buscando surpreender no Mundial de Clubes de 2025, o Wydad Casablanca foi ao mercado e acertou a contratação de seis jogadores às vésperas do início da competição. No pacote de reforços, o brasileiro Guilherme Ferreira foi o último a chegar ao time marroquino e se juntou a outros dois atletas formados no Brasil que já faziam parte do elenco do Wydad.

O trio de brasileiros tem passagens por categorias de base de grandes clubes do Brasil. O Lance! relembra a trajetória dos atletas, que saíram do país ainda no início de suas carreiras como profissionais

Pedrinho - Corinthians

O primeiro dos três brasileiros a chegar ao clube marroquino foi Pedrinho. O meia de 21 anos foi revelado na base do Corinthians e passou a integrar o elenco do Wydad Casablanca em agosto de 2024. O meia disputou apenas um jogo pela equipe principal do Timão, mas se destacou na categoria sub-20 do clube paulista.

Pedrinho foi revelado pelo Corinthians (Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão)

Pedrinho foi o camisa 10 do Corinthians na campanha do último título do clube paulista na Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistado em 2023. Após ser campeão, o meia não foi integrado imediatamente ao elenco principal do time paulista. Ele foi liberado gratuitamente ao Wydad Casablanca pelo Corinthians, que manteve 20% dos direitos do jovem.

Na temporada 2024/25, disputou oito jogos pelo e ainda não participou de gols da equipe marroquina. No Mundial, Pedrinho não deve iniciar a competição pelo time titular do Wydad Casablanca.

Arthur - Fluminense

Arthur em treino pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Arthur, revelado pelo Fluminense, chegou ao Wydad Casablanca também em 2024, mas no mês de setembro. Na época, o jovem de 19 anos foi negociado pelo Tricolor por cerca de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 8,2 milhões na cotação da época). O valor foi pago por 50% dos direitos econômicos do meia.

Depois do início das negociações entre os clubes, Arthur foi acusado por injúria racial em uma partida do time sub-20 no Campeonato Carioca. O meia foi à delegacia, prestou depoimento e foi liberado pela Polícia Civil. O episódio não atrapalhou a transferência do jovem para o futebol marroquino.

No Wydad Casablanca, Arthur disputou 18 jogos na temporada 2024/25 e marcou um gol, de pênalti, o qual foi o seu primeiro como profissional.

Guilherme Ferreira - Cruzeiro

Guilherme Ferreira é o brasileiro com menos tempo de Wydad Casablanca. Chegou em junho e fará sua estreia pelo clube marroquino no Mundial. O zagueiro chegou emprestado pelo Felgueiras, time que disputa a segunda divisão de Portugal.

Guilherme Ferreira em apresentação no Wydad (Foto: Divulgação/Wydad Casablanca)

Aos 25 anos, Guilherme O zagueiro brasileiro passou pelas categorias de base do Cruzeiro e do América-MG até se profissionalizar pelo Guarani-MG. Depois, o brasileiro se transferiu para o futebol português.