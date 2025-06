ANÁLISE: Como Cherki pode ajudar o Manchester City no Mundial de Clubes?

Antes do início do Mundial de Clubes, o Manchester City anunciou a contratação de quatro reforços para a disputa da competição. Os nomes novos são Rayan Cherki, que veio do Lyon, Tijjani Reijnders, do Milan, do Marcus Bettinelli, do Chelsea e Rayan Aït-Nouri, que veio do Wolverhampton.

Destas opções, o nome de Cherki - além de Reijnders - tem força para entrar no time titular durante a disputa do Mundial.

O francês chega do Lyon em um período chave para reforçar a equipe. De Bruyne já não é mais jogador do Manchester City e foi anunciado pelo Napoli, e Phil Foden não teve o mesmo desempenho que na temporada anterior.

Com 12 gols e 20 assistências em 44 partidas pelo Lyon nesta temporada, Cherki foi um dos principais jogadores da equipe de John Textor. Apesar de ter apenas 21 anos, o meia avançado francês tem na bagagem seis temporadas de experiência, uma vez que estreou no profissional aos 16 anos - já sendo tratado como uma promessa.

Talentoso com a bola no pé e ambidestro, Rayan Cherki pode dar um toque de criatividade ao meio de campo do Manchester City neste Mundial de Clubes. O francês pode cumprir o mesmo papel que Phil Foden fez na temporada 2023/24 - um meia atacante, que também pode atuar como ponta, para definir a jogada ou dar o passe final.

Nesta temporada, o City sofreu com desfalques e queda de rendimento de seus jogadores. Muitas vezes, Pep Guardiola escalou o meio de campo sem um volante de ofício (como na final da FA Cup, quando teve que usar De Bruyne e Bernardo Silva como primeiros homens do meio de campo) por conta da lesão de Rodri e sem um camisa 10 na função correta (Marmoush jogou algumas vezes de meia atacante).

Com a volta de Rodri e a contratação de Cherki, Guardiola ganha opções para compor o meio de campo da equipe com os atletas da posição. Além disso, o francês pode entregar ao torcedor um passe final refinado para Haaland finalizar as jogadas e dribles curtos que podem romper defesas fechadas - que foi uma das dificuldades do time na temporada.

Rayan Cherki chegando ao Estados Unidos com o Manchester City para a disputa do Mundial de Clubes (Foto: Leonardo Fernandez/Getty Images via AFP)

Já no fim da temporada, Cherki impressionou a imprensa internacional após sua estreia pela seleção principal francesa. Na derrota por 5 a 4 para a Espanha, o meia entrou no decorrer do jogo, fez um golaço, deu uma assistência e mudou a partida no segundo tempo.

Confira os jogos do Manchester City no Mundial de Clubes

⚔️ Wydad Casablanca (Marrocos)

📆 Quarta-feira, 18 de junho

⏰ 13h00 (de Brasília)

⚔️ Al Ain (Emirados Árabes)

📆 Domingo, 22 de junho

⏰ 22h00 (de Brasília)

⚔️ Juventus (Itália)

📆 Quinta-feira, 26 de junho

⏰ 16h00 (de Brasília)

