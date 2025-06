A estreia do Manchester City no Mundial de Clubes terá arbitragem brasileira. Ramon Abatti Abel, da federação de Santa Catarina, será o responsável por comandar a partida dentro de campo. O árbitro brasileiro será acompanhado pelos auxiliares Rafael Alves e Danilo Ricardo Simon Manis.

O arbitro Ramon Abatti Abel durante partida entre Palmeiras e Flamengo no estadio Arena Allianz Parque pelo campeonato Brasileiro A 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Ramon é um dos dois árbitros brasileiros escolhidos pela Fifa para atuar no Mundial. Wilton Pereira Sampaio, da federação de Goiás, é o outro integrante da lista. Os dois integraram a equipe de arbitragem da partida entre Los Angeles FC e América do México, que definiu o último time participante do Mundial de Clubes.

O jogo entre Manchester City e Wydad Casablanca pelo Grupo G acontece na quarta-feira (18) e será disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Histórico de Ramon Abatti Abel

Ramon Abatti Abel começou a atuar como árbitro em 2017, no Campeonato Catarinense. Em 2020, fez sua estreia na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. No ano de 2022 se filiou à Conmebol e à Fifa e fez sua estreia em uma competição da entidade em 2023.

Ramon Abatti Abel em partida da Fifa (Foto: Reprodução / X)

Nos últimos anos de sua carreira, Ramon Abatti Abel ganhou destaque no Brasil e foi responsável por arbitrar jogos importantes no calendário do futebol nacional. Ramon apitou oito finais estaduais desde 2021, além de ser o árbitro da decisão da Supercopa do Brasil de 2025. Além das decisões, esteve presente em grandes clássicos do futebol brasileiro.

No futebol internacional, Ramon se destacou principalmente por apitar a decisão do futebol nas olimpíadas de Paris, em 2024. Agora, vai ser o árbitro de um jogo envolvendo clubes a nível mundial pela primeira vez na partida entre Manchester City e Wydad Casablanca.

Estreia do Manchester City na fase de grupos do Mundial de Clubes

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 Manchester City x Wydad Casablanca (Marrocos)

⚽ Grupo G

🕐 13h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia