A Juventus chegou aos Estados Unidos no sábado para iniciar a preparação para o Mundial de Clubes. Uma das grandes novidades no elenco foi a presença de Bremer, que se lesionou em outubro de 2024 e que não treinava com os companheiros no campo desde então.

Federico Gatti e Bremer em treino da Juventus para o Mundial (Foto: Reprodução / X)

O zagueiro brasileiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo num duelo entre a Juventus e o RB Leipzig, vencido pela Velha Senhora por 3 a 2 pela Champions League. Aos 5 minutos de jogo, o defensor se chocou com Loïs Openda e levou a pior e precisou deixar o gramado.

Com a lesão, Bremer, que havia sido convocado por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, perdeu o restante da temporada europeia, que terminou em maio. Quase sete meses depois do problema, o brasileiro está no estágio final de recuperação e começa a realizar as primeiras atividades físicas com bola e com o elenco do clube.

Bremer está com a delegação da Juventus no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução / X)

No entanto, as probabilidades de a Juventus ter Bremer na primeira fase do Mundial de Clubes são pequenas. O zagueiro foi inscrito no elenco para a competição, mas só deverá ter condições de fazer sua estreia em algum estágio do mata-mata do torneio da Fifa.

Alguns veículos da imprensa italiana indicam que a ida de Bremer para os Estados Unidos tem o objetivo de auxiliar na sua recuperação e na reintegração aos trabalhos coletivos. Sua utilização no Mundial de Clubes não está descartada, mas não é a prioridade para o treinador Igor Tudor.

Números de Bremer pela Juventus

Pela Juventus, Bremer já realizou 91 jogos, todos como titular, e só foi substituído em nove oportunidades, incluindo a última, por conta da lesão. Além disso, marcou oito gols, deu uma assistência, ajudou a equipe a sair de campo sem ser vazada em 44 oportunidades e conquistou o título da Copa da Itália na temporada passada.

O bom rendimento, inclusive, o levou a ser convocado constantemente para a Seleção por quatro técnicos diferentes: Tite, Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior.

Antes de defender a Juventus, Bremer vestiu a camisa do Torino, onde ficou por quatro temporadas e foi uma das referências da equipe. Foram 110 jogos (105 como titular), 13 gols marcados e quatro assistências.

Jogos da Juventus na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Al-Ain x Juventus

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo G)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Audi Field

🌏 Juventus x Wydad Casa Blanca

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo G)

📅 22 de junho, domingo, às 13h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Juventus x Manchester City

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo G)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium