Palpite Benfica x Auckland City – Mundial de Clubes – 20/06/2025

Benfica e Auckland City se enfrentam na segunda rodada do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (20), às 13h (horário de Brasília). Após empatar na estreia, o Benfica encara o clube neozelandês, que foi goleado por 10 a 0 pelo Bayern na 1ª rodada. O local da partida será no Estádio Inter&Co, em Orlando (EUA).

Palpite Benfica x Auckland City

Na estreia, o Benfica buscou um empate improvável contra o Boca Juniors, após sair perdendo por dois gols ainda no primeiro tempo. Já o Auckland City, foi humilhado pelo Bayern de Munique na primeira aparição, pelo placar de 10 a 0.

A diferença entre os elencos é gigantesca, e tudo indica que o Auckland será atropelado mais uma vez. Além disso, o Benfica deve buscar uma vitória com larga vantagem, já que o saldo de gols pode ser decisivo para definir quem avança em um grupo tão parelho.

Nosso palpite para o jogo: Vitória do Benfica

Pela enorme superioridade técnica e tática, o palpite Benfica x Auckland City vai para a vitória do clube português na 2ª rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Benfica

Antes de estrear no Mundial, o Benfica teve que se contentar com o vice nas duas competições nacionais que disputou na temporada 2024-25: Campeonato Português e Taça de Portugal.

Mesmo assim, chegou como favorito na primeira rodada da competição, onde encarou o Boca Juniors. Na primeira etapa, o clube argentino não se intimidou e conseguiu abrir dois de vantagem antes dos 30 minutos, com Merentiel e Battaglia.

A reação começou ainda antes do intervalo, com Di Maria diminuindo de pênalti. Nos minutos finais, Otamendi marcou o gol da igualdade por 2 a 2. No duelo, Belotti foi expulso e desfalca o Benfica contra o Auckland.

As últimas notícias do Auckland City

Por outro lado, o clube semi-amador do Auckland City dificilmente conseguirá pontuar no Mundial de Clubes, evidenciando seu baixo nível técnico na estreia da competição.

Contra o Bayern de Munique, sequer conseguiu uma finalização na primeira etapa. Foi dominado do começo ao fim, e o placar terminou com um notório 10 a 0 para os Bávaros.

Vale lembrar que, o clube neozelandês faz parte da competição por ter tido sólidas campanhas nas últimas edições da Liga dos Campeões da AFC.



Onde assistir Benfica x Auckland City?

A partida entre Benfica e Auckland City terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.