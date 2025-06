Wydad se fortalece para o Mundial e quer repetir feito da Seleção do Marrocos

Às vésperas da disputa do Mundial de Clubes da Fifa 2025, o Wydad AC, um dos clubes mais tradicionais do Marrocos, anunciou mudanças estratégicas em sua comissão técnica e elenco. A principal novidade é a efetivação de Mohamed Amine Benhachem como técnico permanente da equipe, após um curto — e vitorioso — período como interino.

Benhachem assumiu o comando do time nas últimas três rodadas da liga marroquina e teve desempenho impecável: somou nove pontos em nove possíveis e garantiu o Wydad na terceira colocação, com vaga assegurada na próxima edição da Copa das Confederações da CAF. O bom momento foi suficiente para convencer a diretoria de que ele era o nome certo para liderar o clube na importante missão de representar o Marrocos no torneio internacional.

Com passagens pelas categorias de base do Wydad e forte ligação emocional com o clube, Benhachem comentou sobre a nova fase:

— Minha relação com o Wydad é emocional. Cresci vendo meu pai vestindo a camisa do clube e depois entrei para as categorias de base. Aceitei o cargo porque o Wydad sempre entra para vencer. Menos do que isso não é opção. Vamos buscar a melhor forma de jogar para enfrentar adversários do nível de Manchester City, Juventus e Al Ain. O mais importante será competir com força, orgulho e representar o futebol marroquino com honra, como fez a seleção na Copa do Mundo do Catar — declarou o treinador.

Além da mudança no comando técnico, o Wydad também se movimentou com força no mercado de transferências e anunciou três reforços de peso. O principal deles é o experiente atacante Nordin Amrabat, irmão mais velho de Sofyan Amrabat, destaque da Seleção Marroquina na Copa do Mundo de 2022.

Livre no mercado, Nordin chega sem custos ao clube de Casablanca após acumular passagens por importantes ligas da Europa e do Oriente Médio, incluindo Holanda, Espanha, Turquia e Arábia Saudita. Em suas redes sociais, o jogador demonstrou entusiasmo com o novo capítulo da carreira:

— Muito feliz em me juntar ao Wydad e fazer parte deste projeto ambicioso. Agradeço a todos que tornaram esta nova etapa da minha carreira possível. Venho com grandes sonhos e metas. Vamos dar tudo para que esta temporada seja um sucesso.

Completam a lista de reforços Hamza Hannouri, vindo do FUS Rabat, e o meia marfinense Stephane Aziz Ki, destaque do Young Africans.

Motivado e com o elenco em reformulação, o Wydad sonha alto: quer representar o futebol marroquino com a mesma garra e brilho demonstrados pela Seleção Marroquina na Copa do Mundo de 2022, quando surpreendeu o mundo ao chegar às semifinais, eliminando potências como Espanha e Portugal pelo caminho.

O Wydad está no Grupo G do Mundial de Clubes e terá pedreira pela frente. A estreia será contra o Manchester City no dia 18 de junho, seguida de confronto com a Juventus em 22 de junho e encerramento da fase de grupos contra o Al Ain em 26 de junho.