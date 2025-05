O zagueiro Jamal Harkass, de 29 anos, será um dos pilares defensivos do Wydad Casablanca no Mundial de Clubes da FIFA 2025. Capitão da equipe marroquina, ele falou em entrevista à FIFA sobre o desafio de enfrentar grandes clubes do futebol mundial e sobre a responsabilidade de representar o Marrocos em um palco global.

Harkass chegou ao Wydad em 2023, vindo do rival Raja Casablanca, e rapidamente assumiu papel de liderança no elenco. O zagueiro afirmou que disputar o torneio é motivo de orgulho para todos no clube.

- Todos sabem que esse é um torneio importante, e estamos orgulhosos de fazer parte. O Wydad está se preparando bem para honrar o Marrocos nessa competição - comentou Harkass.

Jamal Harkass comemora gol marcado pelo Wydad Casablanca (Foto: Reprodução/Instagram/@wacofficel)

Grupo com City, Juventus e Al Ain exige atenção máxima

O Wydad está no Grupo G, ao lado de Manchester City, Juventus e Al Ain FC, campeão asiático. Harkass reconheceu a força dos adversários, mas reforçou que o clube está pronto para competir com dignidade e coragem.

- Estamos em um grupo forte, com três grandes times, então precisamos nos preparar com cuidado. Esses são jogos importantes, e vamos jogá-los com orgulho e dignidade. Precisamos nos impor e representar o futebol marroquino como ele merece. Temos que jogar com entusiasmo e sem medo - revelou o capitão.

Com partidas marcadas para Filadélfia e Washington, D.C., o zagueiro acredita que o apoio dos torcedores será importante para o desempenho do time.

- Estamos acostumados com os torcedores do Wydad acompanhando o time em todos os lugares. Temos fãs em muitos países, inclusive nos Estados Unidos. Espero que compareçam e nos apoiem nos jogos - disse Harkass.

Thembinkosi Lorch reforça o time para o Mundial

Outro nome importante para o Wydad é Thembinkosi Lorch, atacante sul-africano emprestado por seis meses para a disputa do Mundial. Ex-Orlando Pirates e Mamelodi Sundowns, Lorch acumula títulos e prêmios individuais em seu país e agora vive o desafio de competir globalmente.

- Estou muito feliz de jogar o Mundial de Clubes. Vamos ter partidas fantásticas contra grandes times - disse o atleta.

Fã assumido do Manchester City, Lorch comentou sobre a possibilidade de enfrentar seu time do coração:

- Sou torcedor do Manchester City, então estou muito animado para enfrentá-los. City e Juventus são times incríveis. Vai ser especial jogar contra eles e aprender com o estilo de jogo deles - revelou Lorch.

Em adaptação ao futebol marroquino, Lorch acredita que o ambiente no clube tem sido fundamental para sua integração.

- Não é fácil sair da África do Sul para o Marrocos. Lá todos me conhecem, aqui sou novo. Mas os companheiros, técnicos e torcedores me receberam bem. Estou me adaptando - afirmou o atacante