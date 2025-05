O Porto, que encara ao Palmeiras no Mundial de Clubes, e o Wydad Casablanca se enfrentaram em um amistoso de preparação para os dois times antes do início do torneio da Fifa. O jogo, que aconteceu no Marrocos, terminou com a vitória do clube português no estádio Mohammed V.

Fábio Vieira e Mickael Malsa se abraçam após Porto x Wydad Casablanca (Foto: Divulgação / Porto)

O Porto, que enfrenta o Palmeiras na estreia do Mundial, não jogava uma partida oficial desde o dia 17 de maio pela última rodada do Campeonato Português. O Wydad Casablanca fez seu último jogo oficial no dia 11 de maio e já havia realizado um amistoso com o Sevilla na última terça (27). O time marroquino também foi derrotado pelo rival europeu por 1 a 0.

O gol da vitória do Porto por 1 a 0 sobre o Wydad Casablanca foi marcado por Samu Agheowa, que foi o artilheiro da equipe na temporada 2024/25 com 25 gols marcados em jogos oficiais. O treinador Martín Anselmi realizou nove substituições ao longo do jogo, apenas o goleiro Diogo Costa e o zagueiro Zé Pedro foram mantidos em campo por Anselmi.

Antes da estreia no Mundial contra o Palmeiras, o Porto fará seu último amistoso, contra o Riga, da Letônia. A partida vai acontecer no domingo, 8 de junho, no centro de treinamento do Porto. O Wydad Casablanca terá um grande desafio na estreia do Mundial de Clubes contra o Manchester City.

Estreias de Porto e Wydad Casablanca no Mundial de Clubes

🌏 Palmeiras x Porto

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 Manchester City x Wydad Casablanca (Marrocos)

⚽ Grupo G

🕐 13h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia