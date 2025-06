Em meio à Mundial, Real Madrid persegue jogador de rival

Mesmo com o iminente início do Mundial de Clubes, o Real Madrid não planeja parar de contratar. Vivendo longa novela, o clube merengue pausou a negociação com Álvaro Carreras, lateral do Benfica, devido à disputa do torneio intercontinental. Entretanto, a equipe madrilenha ainda segue perseguindo o espanhol, mesmo com ambos os times na competição.

A intenção inicial da diretoria merengue, liderada por Florentino Pérez, era garantir a contratação de Carreras antes da competição, mas o Benfica teve outros planos, resistiu e adiou a movimentação do Real Madrid. Entretanto, segundo o jornal espanhol "Marca", tanto o clube espanhol, quanto o Carreras estão "tranquilos" a espera de um final feliz.

Carreras, alvo do Real Madrid, em ação pelo Benfica (Foto: Reprodução)

De acordo com a publicação, Carreras está confiante de que a negociação será concluída nas próximas semanas. O jogador teria recebido garantias da cúpula do Real Madrid de que o clube fará tudo para chegar a um acordo com o Benfica. A diretoria das águias, comandada por Rui Costa, porém, mantém-se firme e não aceita liberar o atleta por menos do que o valor da cláusula de rescisão, fixada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões).

Negociação por Carreras vira novela no Real Madrid

Segundo o jornal "AS", a primeira rodada de negociações entre os dois clubes não avançou devido a uma diferença significativa no valor pedido. O Benfica exige cerca de 48 milhões de euros (cerca de R$ 308 milhões), enquanto o Real Madrid não ultrapassa os 40 milhões (cerca de R$ 256 milhões), o que resultou na impossibilidade de acordo antes do Mundial de Clubes. No entanto, o clube espanhol segue otimista em conseguir convencer os portugueses a diminuir suas exigências financeiras após o término da competição.

Além de Carreras, o Real Madrid já confirmou as contratações do jovem Huijsen, do Bournemouth, de Alexander-Arnold, do Liverpool, e Mastantuono, do River Plate. Carreras é a primeira opção para a lateral esquerda e sua chegada antes do Mundial foi desejada por Xabi Alonso, que pretendia integrá-lo rapidamente ao elenco.

Por conta do não-acerto entre os clubes, o lateral acompanhou a delegação do Benfica nos Estados Unidos, o que surpreendeu a imprensa espanhola, dada a expectativa de que já estivesse fechado com o Real Madrid. Fontes próximas ao clube merengue revelaram que os dirigentes explicaram a Carreras a firmeza de Rui Costa nas negociações, garantindo-lhe que o Real voltará à carga para concluir o negócio assim que a participação no Mundial de Clubes for encerrada.

