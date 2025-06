Ídolo do Real Madrid projeta final do Mundial de Clubes

Ídolo do Real Madrid, Guti projetou a final do Mundial de Clubes com a presença da equipe espanhola ao lado do PSG. Em entrevista à "DAZN", o ex-jogador acredita que os merengues chegam motivados por conta da presença de Xabi Alonso.

- A temporada do Real Madrid sempre se mede por La Liga e Champions. Mas a verdade é que é um grande torneio, é o primeiro. Todos os clubes querem aparecer como o primeiro campeão. Com a chegada de Xabi Alonso e dos novos jogadores, a equipe tem um ganho e vejo chances. Enxergo uma final entre PSG e Real Madrid.

Guti também comentou sobre as primeiras imagens de Xabi Alonso no comando do Real Madrid antes da estreia no Mundial de Clubes. O ex-jogador elogiou a postura do treinador e vê uma empolgação coletiva com a presença do ex-técnico do Bayer Leverkusen.

- O vejo contente. É um homem da casa. Como jogador já era assim: envolvido, falando com todos, tentando ajudar. Todo o madridismo está muito empolgado com ele.

Contratado para o lugar de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso faz sua estreia no Real Madrid no Mundial de Clubes. Este será o primeiro grande desafio do novo treinador em sua nova jornada após o sucesso na Alemanha.

Estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes

O Real Madrid se prepara para entrar em campo no Mundial de Clubes no dia 18 de junho, na próxima quarta-feira. O primeiro adversário será o Al-Hilal, em Miami, no estádio Hard Rock. No dia 22 de junho, domingo, o desafio será contra o Pachuca, no estádio Bank of America, em Charlotte. Por fim, os espanhóis encaram o Salzburg no dia 26, na Filadélfia, no estádio Lincoln Financial Field.

