O último fim de semana de Mundial de Clubes não foi positivo para o Rio de Janeiro. Após a classificação do Palmeiras contra o Botafogo no sábado (28), foi a vez do Flamengo dizer adeus a competição, em derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique. Antes disso, o PSG havia confirmado o favoritismo contra o Inter Miami na goleada por 4 a 0. A seguir, o Lance! mostra os melhores momentos dos jogos de domingo (29) do torneio intercontinental.

Flamengo 2x4 Bayern de Munique

Diante de todas as surpresas proporcionadas pelos clubes brasileiros neste Mundial, o Flamengo entrou em campo contra o Bayern de Munique com a certeza de que era possível passar das oitavas de final contra um dos maiores times do mundo. Mas, desde o primeiro minuto, o Rubro-Negro exagerou nos erros e permitiu que a equipe alemã aproveitasse a superioridade técnica para construir o placar elástico de 4 a 2 no Hard Rock Stadium, em Miami.

PSG 4x0 Inter Miami

O PSG acabou com o sonho de Lionel Messi de seguir no Mundial. O time francês goleou o Inter Miami por 4 a 0, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e avançou às quartas de final da competição. João Neves estufou as redes duas vezes, Aviles marcou contra e Hakimi deu números finais ao jogo.

Lionel Messi, do Inter Miami, e Lucas Beraldo, do PSG (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Com metade dos qualificados, as quartas de final do Mundial vão afunilando entre os melhores times do mundo. Nesta segunda-feira (30), o mundo do futebol conhecerá mais dois classificados para a próxima fase. Único carioca ainda vivo, o Fluminense encara a Inter de Milão no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), às 16h (de Brasília). Além disso, Manchester City e Al Hilal terão os caminhos cruzados no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), às 22h (de Brasília).