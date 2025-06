Qual o peso da premiação do Mundial para as finanças do Flamengo?

A participação do Flamengo no Mundial de Clubes chegou ao fim neste domingo (29), com a derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique, pelas oitavas de final. Apesar da eliminação, o clube retorna ao Brasil com um importante bônus financeiro: R$ 152,6 milhões em premiações brutas, considerando os valores pagos pela Fifa.

O valor conquistado representa cerca de 10% da receita total prevista pelo clube para 2025, ano em que o orçamento aprovado estima arrecadação recorde de R$ 1,5 bilhão e superávit de R$ 180 milhões.

📊 Balanço da premiação rubro-negra

Cota de participação : US$ 15,2 milhões (R$ 83,7 milhões)

: US$ 15,2 milhões (R$ 83,7 milhões) Fase de grupos : Vitória sobre o Espérance: US$ 2 mi (R$ 11 mi)

: Vitória sobre o Chelsea: US$ 2 mi (R$ 11 mi)

Empate com o LAFC: US$ 1 mi (R$ 5,5 mi)

Classificação às oitavas: US$ 7,5 mi (R$ 41,3 mi)

🔴 Total: US$ 27,7 milhões (R$ 152,6 milhões)

Vale destacar que os valores são brutos e ainda sofrerão descontos por impostos locais nos Estados Unidos.

🧮 Flamengo superou meta financeira

Segundo o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, a expectativa era que o clube arrecadasse ao menos US$ 20 milhões com a participação no torneio. A meta foi superada em US$ 7,7 milhões – um bom resultado em termos orçamentários, mesmo com a queda precoce.

O clube já havia recebido R$ 65,8 milhões em junho, antes mesmo da bola rolar, como parte da cota de entrada no Mundial.

🚨 O que perdeu ao ser eliminado?

Caso tivesse avançado às quartas de final, o Flamengo garantiria mais R$ 71,7 milhões. A premiação ainda aumentaria em caso de semifinal, vice-campeonato ou título, chegando a até R$ 219 milhões extras.

Ainda assim, os ganhos ajudam a reforçar o caixa rubro-negro num ano em que o clube busca seguir no topo também fora de campo.

