Rivais no Mundial, Real Madrid e Juventus possuem histórico equilibrado em mata-mata

Rivais no Mundial de Clubes, Real Madrid e Juventus possuem um histórico equilibrado em mata-mata na Champions League. Na terça-feira (1º), espanhóis e italianos se enfrentam no novo torneio em busca de uma vaga nas quartas de final da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em nove "decisões", o Real Madrid levou a melhor sobre a Juventus cinco vezes, sendo duas em jogos únicos, como será no Mundial de Clubes. Por outro lado, a Velha Senhora conseguiu superar os espanhóis em quatro oportunidades ao longo da história.

continua após a publicidade

As equipes se enfrentaram em duelos únicos em duas finais de Champions League nas temporadas 1997/1998 e 2016/2017. No século passado, os merengues venceram os italianos por apenas 1 a 0, enquanto na decisão mais recente, o Real Madrid goleou a Juventus por 4 a 1.

Nos 17 confrontos, o Real Madrid saiu vitorioso em nove ocasiões, enquanto a Juventus triunfou sete vezes. Em apenas uma oportunidade, as equipes empataram um duelo de mata-mata, o que também evidencia o equilíbrio apesar da ligeira vantagem em favor dos espanhóis.

continua após a publicidade

Veja os duelos de mata-mata entre Real Madrid e Juventus:

Juventus 0 x 1 Real Madrid - Quartas de Final da Champions League 1961/1962

Real Madrid 0 x 1 Juventus - Quartas de Final da Champions League 1961/1962

Juventus 1 x 3 Real Madrid - Quartas de Final da Champions League 1961/1962

Real Madrid 1 x 0 Juventus - Oitavas de Final da Champions League 1986/1987

Juventus 1 x 0 Real Madrid - Oitavas de Final da Champions League 1986/1987

Real Madrid 1 x 0 Juventus - Quartas de Final da Champions League 1995/1996

Juventus 2 x 0 Real Madrid - Quartas de Final da Champions League 1995/1996

Real Madrid 1 x 0 Juventus - Final da Champions League 1997/1998

Real Madrid 2 x 1 Juventus - Semifinais da Champions League 2002/2003

Juventus 3 x 1 Real Madrid - Semifinais da Champions League 2002/2003

Real Madrid 1 x 0 Juventus - Oitavas de Final da Champions League 2004/2005

Juventus 2 x 0 Real Madrid - Oitavas de Final da Champions League 2004/2005

Juventus 2 x 1 Real Madrid - Semifinais da Champions League 2014/2015

Real Madrid 1 x 1 Juventus - Semifinais da Champions League 2014/2015

Juventus 1 x 4 Real Madrid - Final da Champions League 2016/2017

Juventus 0 x 3 Real Madrid - Quartas de Final da Champions League 2017/2018

Real Madrid 1 x 3 Juventus - Quartas de Final da Champions League 2017/2018

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.