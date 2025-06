Jornal americano elogia Flamengo: ‘Melhor não europeu no Mundial’

A participação do Flamengo no Mundial de Clubes chegou ao fim, mas o desempenho da equipe nos quatro jogos que disputou durante a competição chamou atenção. Após a derrota para o Bayern de Munique, por 4 a 2, neste domingo (29), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), o jornal americano "The Athletic" avaliou o Rubro-Negro como o melhor "não europeu" da Copa do Mundo, usando o Inter Miami, que sofreu goleada de 4 a 0 para o PSG, como comparação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— O Flamengo não é o Inter Miami. Lidera a Série A do Brasil e foi provavelmente o melhor time não europeu neste Mundial de Clubes, treinado impecavelmente pela estrela em ascensão Filipe Luís. Seu jogo com a bola era infalivelmente corajoso e seus movimentos no ataque eram sofisticados o suficiente para dar problemas reais ao Bayern por longos períodos — escreveu o "The Athletic".

continua após a publicidade

Segundo o diário, os alemães não dominaram completamente os brasileiros, mas, no fim das contas, fizeram o suficiente para garantir um encontro com o PSG nas quartas de final. A vitória teve Harry Kane como o grande herói bávaro, que marcou duas vezes no duelo e agora soma três gols na competição.

— Eles pressionaram o Flamengo implacavelmente, forçaram erros no último terço do campo adversário, geraram escanteios e marcaram dois gols no início que teriam desmoralizado a maioria dos adversários. Poucos times no planeta conseguem conviver com eles nesse estado de espírito — disse o jornal inglês, que complementou:

continua após a publicidade

Time do Flamengo antes de enfrentar o Bayern de Munique pelo Mundial de Clubes (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— Mas a maneira e o sucesso da resposta do Flamengo expuseram as engrenagens que o Bayern ainda precisa encontrar durante uma partida inteira para se sentir confiante em suas chances de derrotar o campeão europeu PSG, que não demonstrou tais vulnerabilidades contra o Inter Miami.

Agora, o Bayern de Munique vai reeditar a final da Champions League de 2019/2020 em clássico europeu contra o PSG. Harry Kane aproveitou para projetar o confronto e afirmou que as equipes estão no mesmo nível. O jornal ainda destacou que o jogo é uma "final antecipada" e será um referendo sobre as chances dos alemães de vencer a competição.

Próximos passos do Flamengo depois do Mundial

Agora, o Flamengo volta ao Brasil e se prepara para seguir a boa campanha no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do Rubro-Negro deve ser o São Paulo, ainda com dia e horário indefinidos. Vale lembrar que a equipe tem uma partida atrasada, já que não entrou em campo contra o Sport, pela 12ª rodada.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.