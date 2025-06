Talvez nenhum outro embate no futebol brasileiro tenha chamado tanta atenção quanto os que Palmeiras e Botafogo vêm proporcionando. Agora, alçado a uma atmosfera global: em novo capítulo, os dois times se enfrentarão pelas oitavas de finais do Mundial de Clubes da Fifa.

De 1962 até 2024, ambos protagonizaram dez decisões em mata-mata. O primeiro, há 63 anos, o Botafogo foi campeão do Rio-São Paulo. Seis anos mais tarde, já pelo Brasileiro da época, o Palmeiras foi campeão nacional vencendo o Alvinegro. Em 72, por sua vez, foi campeão novamente, mas agora empatando.

Ademir da Guia chuta para marcar um de seus dois gols na vitória palestrina sobre o Botafogo, por 3 a 1, dando título brasileiro de 69 ao Verdão (Reprodução/Acervo Estadão)

Um ano depois, o troco: pela Libertadores, o Botafogo eliminou o Verdão em jogo desempate. Foi necessário 24 anos para que as duas equipes voltassem a se encontrar em uma fase eliminatória. Em 97, o Palmeiras eliminou a equipe carioca nas quartas de finais do Rio-São Paulo. Um ano depois, nova classificação, agora nas oitavas da Copa do Brasil. Em 99, novo encontro no mesmo torneio, mas com desfecho distinto: o Glorioso eliminou o time de São Paulo na semifinal.

Na sequência, em 2000, classificação palestrina na semifinal, agora do extinto Rio-São Paulo. Os dois só voltariam a se encontrar doze anos a frente, quando de outra vitória do Palmeiras, na segunda fase da Copa Sul-Americana. Por fim, chegamos a 2024, em uma história que será contada mais à frente.

Histórico recente

Para começar a contar essa disputa mais recente é preciso voltar dois anos no tempo. Em 2023, pelo Campeonato Brasileiro, o time carioca e o paulista travaram um duelo à parte. Ainda no primeiro turno, o Botafogo, em ascenção, venceu, pela primeira vez, o Palmeiras no Allianz Parque. Um a zero, gol de Tiquinho Soares.

No returno, possivelmente, o ato mais marcante: com show de Endrick, o Palmeiras conseguiu virar um placar 3 a 0 desfavorável para 4 a 3, em um Nilton Santos lotado, marcando, assim, a arrancada para o título que já parecia ganho pelo Botafogo.

2024: o troco

Voltemos a 2024: como obra do destino, ficou decidido, ainda em junho, que os times se reencontrariam pelas oitavas de finais da Libertadores da América. No mês seguinte, o primeiro embate, pelo turno do Campeonato Brasileiro. Em jogo que foi aclamado pela crônica esportiva como uma partida de "padrão Premier League" pelas francas chances das duas equipes, o Botafogo saiu vitorioso após bela recuperação de Bastos, ainda mais lindo lançamento de Marlon Freitas para Luiz Henrique, que deixou Murilo para trás e encontrou Tiquinho Soares livre para marcar.

Tiquinho Soares, então camisa 9 do Botafogo, comemora seu gol durante partida contra o Palmeiras, pelo Brasileiro de 2024 (Thiago Ribeiro/AGIF)

Desta vez em agosto, mas ainda no tapetinho alvinegro, nova vitória do Glorioso, agora por 2 a 1 e vantagem para a volta, uma semana depois. No Allianz Parque, o Botafogo chegou a abrir 2 a 0 com gols de Igor Jesus e Savarino, mas, no fim da peleja, no abafa alviverde, a partida chegou a empatar. E mais: o Palmeiras chegou a virar! Só que, pela bola ter batido na mão de Gustavo Gómez, o terceiro tento foi anulado e a classificação do futuro campeão da América, carimbada.

Na reta final do campeonato doméstico, ao qual o Botafogo também se sagraria campeão, um novo encontro, mas agora em domínios paulistas. Desta vez com o Palmeiras à frente na tabela, o Glorioso, que estava a quatro dias da final da Libertadores, não tomou conhecimento do Verdão, aplicando um 3 a 1, e retomando a ponta da tabela definitivamente.

Mundial 2025: o "duelo definitivo"

Quis o destino que, mais uma vez, a rivalidade interestadual aflorasse; agora, aos olhos do mundo todo, em um Mundial de Clubes. Curiosamente, para ambos os times, foi necessário os últimos minutos para decidir a classificação. Tanto o gol de Griezmann, do Atlético de Madrid, que colocou o Botafogo no segundo lugar do Grupo B, quanto o gol de empate de Maurício, sobre o Inter Miami, que recolocou o Palmeiras em primeiro da chave, foram marcados aos 87 minutos.

Com isso, o próximo encontro está marcado para o estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 13 horas (horário de Brasília), de sábado (28). Ainda que uma classificação - ou eliminação - venha a ser apenas mais um capítulo na história desse confronto, é de se louvar que esse "duelo definitivo" sele, mesmo que momentaneamente, o disputado duelo entre duas das maiores equipes do Brasil.

