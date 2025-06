Jornalista crava pior brasileiro no Mundial de Clubes

Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense se classificaram para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Após a participação dos clubes brasileiros na primeira fase do torneio da Fifa, o jornalista Eugênio Leal, da ESPN, elegeu a equipe do técnico Renato Gaúcho como a de pior desempenho. O Tricolor se classificou na segunda colocação do Grupo F.

Ao analisar a participação do clube carioca no torneio, Eugênio apontou para a inconstância de perfomance. Ele destacou o bom jogo contra o Borussia Dortmund, mas lamentou as partidas contra o Ulsan e Mamelodi.

- O Fluminense deixou uma impressão muito boa contra o Borussia Dortmund, logo na estreia, de um time muito aguerrido e com muita intensidade. Mas nos outros dois jogos não foi assim. Não teve bola. Não conseguiu jogar - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Aliás, isso é uma característica até desse time. Não gerou futebol o Fluminense contra o Mamelodi. O time ficou flertando com a eliminação o tempo todo. Já antecipando, foi o brasileiro com o pior desempenho nesse início de Mundial. Mas passou. Vamos ver o que vai acontecer - concluiu.

Fluminense no Mundial

A equipe de Renato Gaúcho alcançou as oitavas de final nesta quarta-feira (25). A vaga foi confirmada após um empate sem gols com o Mamelodi, no Hard Rock Stadium, em Miami. Com o resultado, o Tricolor ficou com a segunda posição do Grupo F.

Neste cenário, o Tricolor espera o resultado da chave E para saber quem irá enfrentar nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Os possíveis adversários são Inter de Milão, River Plate, Monterrey e Urawa Reds.