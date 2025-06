Di María joga hoje? Veja a provável escalação de Boca Juniors x Benfica

Boca Juniors e Benfica se preparam para a estreia no Mundial de Clubes nesta terça-feira, às 19h (de Brasília). A partida será no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), e marcará o segundo duelo entre sul-americanos e europeus. O primeiro foi entre Palmeiras e Porto, no domingo, e terminou em empate sem gols.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os dois técnicos tinham algumas dúvidas quanto às equipes titulares que darão o pontapé em busca do título inédito do torneio da Fifa. O Benfica terá à disposição dois jogadores de peso para a estreia: Di María e Otamendi.

continua após a publicidade

O atacante, que irá retornar ao Rosario Central após o Mundial, foi confirmado pelo técnico Bruno Lage durante coletiva. Já Otamendi, que se ausentou do primeiro treino da equipe por ter atuado 90 minutos pela Argentina na última partida das Eliminatórias, também estará entre os 11 iniciais, conforme informação do ex-Botafogo.

Do lado do Boca Jrs., o técnico Miguel Ángel Russo poderá contar com Ayrton Costa, que teve seu visto liberado pelos Estados Unidos no último sábado, e também Luis Advíncula, que retornou dos jogos da Eliminatórias pelo Peru lesionado.

continua após a publicidade

➡️ Boca Juniors x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

O lateral precisou deixar a partida contra o Equador antes do apito final. Ao que tudo indicava, a posição seria assumida por Lucas Blondel. No entanto, estará à disposição do comandante. As informações são do "TyC Sports".

Para o Mundial de Clubes, o Boca Jrs. não conseguiu contar com Leonardo Paredes, que negociava um retorno ao clube. Outra ausência para a partida é Edinson Cavani. O atacante está com uma lesão na panturrilha e não começará a partida contra o Benfica.

Miguel Ángel Russo comanda treino do Boca Juniors (Foto: Reprodução/Boca Jrs.)

➡️Boca Juniors x Benfica: saiba mais sobre o duelo pelo Mundial de Clubes de 2025

Prováveis escalações de Boca Juniors x Benfica

Provável escalação do Benfica: Trubin; Tiago Gouveia, António Silva, Otamendi e Carreras; Aursnes, Florentino e Kokçu; Di María, Pavlidis e Akturkoglu. Técnico: Bruno Lage

Provável escalação do Boca Juniors: Agustín Marchesín ; Luis Advíncula , Nicolás Figal , Ayrton Costa , Lautaro Blanco ; Kevin Zenón , Rodrigo Battaglia , Ander Herrera , Alan Velasco ; Carlos Palacios e Miguel Merentiel. Técnico: Miguel Ángel Russo.

Reencontro de Di María com o Boca Jrs.

Além de ser uma das últimas partidas pelo Benfica, o confronto da estreia no Grupo C terá um gosto especial para Di María: reencontro com o Boca Juniors. Há 18 anos, o tricampeão mundial não encarava um time argentino, desde que se transferiu ao futebol europeu, em 2007.

O duelo, no entanto, será corriqueiro a partir do segundo trimestre, já que Di María voltará ao Rosario Central, clube que o revelou. Além do reencontro com o time argentino, o craque também irá rever dois personagens emblemáticos do Xeneize: Riquelme e Miguel Ángel Russo, presidente e técnico do time, respectivamente.

O mandatário enfrentou Di María na partida entre Boca Juniors e Rosario Central, em 18 de fevereiro de 2007, que marcava, inclusive, sua volta ao clube do coração após cinco anos na Europa. Em um dos camarotes da Bombonera, o time Xeneize contava com a torcida do ídolo Maradona.

Já Miguel Ángel Russo estava no banco de reservas da emblemática partida, que era válida pela Libertadores. Foi a última vez que o Boca Jrs. foi campeão do principal torneio sul-americano ao derrotar o Grêmio.

Questionado sobre o reencontro com Di María, o técnico recém-contratado demonstrou bom humor e disse que deseja o melhor ao craque argentino. Porém frisou que 'apenas depois da partida', que vale três pontos no grupo C do Mundial.

— Para Angelito, desejo o melhor, que tenha um bom retorno ao Rosario Central. Desejo-lhe o melhor para tudo o que vem por aí… Depois desta etapa (risos).