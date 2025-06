Enquanto o Manchester City se prepara para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa 2025, uma das jovens promessas da equipe optou por outro caminho neste momento decisivo. O meia James McAtee, formado nas categorias de base dos Citizens, escolheu defender a Inglaterra na Euro Sub-21 em vez de integrar o elenco principal no torneio internacional de clubes.

Na estreia da seleção inglesa, McAtee foi capitão e peça-chave na vitória por 3 a 1 sobre a República Tcheca, em partida disputada na última quinta-feira (12), em Trnava, na Eslováquia. Atuando como camisa 10, o jovem teve uma atuação segura durante os 70 minutos em que esteve em campo, mostrando personalidade na função de ligação entre o meio-campo e o ataque.

James McAtee, meia do Manchester City

O destaque maior veio ainda no primeiro tempo, quando McAtee deu a assistência para o gol que abriu o placar. Aos 40 minutos, ele recebeu entre as linhas, girou e encontrou Harvey Elliott, que finalizou rasteiro para marcar. Já na segunda etapa, Tino Livramento e Jonathan Rowe ampliaram para os ingleses, antes de Daniel Fila descontar para os tchecos. A vitória foi sacramentada com um gol de cabeça do zagueiro Charlie Cresswell, a 15 minutos do fim.

Com o resultado, a Inglaterra divide a liderança do Grupo B com a Alemanha, que venceu a Eslovênia por 2 a 0. As duas seleções despontam como favoritas à classificação para as quartas de final — os dois primeiros colocados de cada grupo avançam na competição, que terá sua grande final disputada em Bratislava, no dia 28 de junho.

O próximo compromisso de McAtee e da Inglaterra será neste domingo (15), às 13h (de Brasília), contra a própria Eslovênia, pela segunda rodada do grupo.

A ausência do meia no Mundial de Clubes é sentida pelo Manchester City, especialmente em meio à maratona de jogos e à importância do torneio. No entanto, a escolha pela Euro Sub-21 é vista como um passo importante em sua formação como líder técnico e tático, além de dar sequência ao seu desenvolvimento como uma das grandes promessas do futebol inglês.

McAtee, que já acumula experiências por empréstimo e atuações pelo time principal do City, mostra maturidade e visão ao priorizar um torneio que pode consolidá-lo como protagonista em sua geração. E, com atuações como a da estreia, parece estar no caminho certo.